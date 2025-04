Agenda prioritária do BC este ano inclui agenda evolutiva do Pix, diz secretário-executivo

O secretário-executivo do Banco Central (BC), Rogério Lucca, disse nesta segunda-feira, 14, que a agenda evolutiva do Pix é uma das prioridades da autarquia este ano. Essas medidas estavam previstas na agenda estratégica iniciada em 2019, durante a gestão do ex-presidente Roberto Campos Neto, e que vale até o fim de 2025.

"O Pix é uma infraestrutura digital, pública, de extrema importância para a economia nacional, base para várias inovações. E durante este ano a gente já tinha uma agenda de desenvolvimento do que a gente chama de agenda evolutiva do Pix", disse ele, em uma live organizada pelo BC.

Lucca mencionou quatro pontos específicos: o Pix automático, com lançamento previsto para 16 de junho; o aperfeiçoamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que deve passar a ter um autoatendimento a partir de 1º de outubro; o Pix Parcelado, que deve estar disponível em setembro; e o Pix como garantia, que deve ficar disponível em 2026.

O secretário-executivo também disse que a agenda evolutiva do Open Finance continuará sendo priorizada em 2025, com destaque para a portabilidade de crédito. No ano passado, o então diretor de Regulação do BC, Otávio Damaso, havia dito ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. que a intenção era adiantar essa agenda este ano.

Outro ponto é a discussão sobre melhorar a oferta de crédito para micro e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais, por meio da padronização de informações no Open Finance. "A gente vai discutir a possibilidade de você ter essas informações disponibilizadas de uma forma padronizada, de uma forma de acesso fácil e que seja fácil para o comerciante poder prover esse serviço para a instituição financeira", disse.