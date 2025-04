Foguete com a cantora Katy Perry volta à Terra e completa missão com sucesso

A Blue Origin lançou com sucesso na manhã desta segunda-feira, 14, uma missão suborbital com tripulação formada exclusivamente por mulheres, entre elas, a cantora Katy Perry, a jornalista Gayle King e Lauren Sánchez, noiva do fundador da empresa, Jeff Bezos. A missão, batizado de NS-31, decolou às 10h31 (horário de Brasília), a partir da base da companhia no oeste do Texas, e retornou em segurança às 10h41.

Também integraram a tripulação a engenheira aeroespacial Aisha Bowe, a ativista Amanda Nguy?n e a executiva Kerianne Flynn. Elas voarão a bordo do New Shepard, foguete reutilizável desenvolvido para o turismo espacial. A missão teve cerca de 10 minutos de duração, com passagem pela Linha de Kármán, limite de 100 km de altitude que marca o início do espaço sideral.

Como programado, o foguete decolou às 10h31. Em um minuto, a nave já havia atingido a velocidade do som. Às 10h33, a cápsula se separou do lançador. Às 10h34, a equipe experimentou a sensação de gravidade zero, antes de começar o retorno para a Terra. Às 10h38, o lançador retornou e pousou com sucesso, enquanto a cápsula demorou outros três minutos antes de tocar o solo. Toda a missão foi acompanhada por olhos atentos de Bezos, enquanto a apresentadora Oprah Winfrey, que estava na base, demonstrava preocupação pela amiga Katy Perry.

Durante a transmissão, Katy Perry foi ouvida cantando What a Wonderful World ainda no espaço, cumprindo o desejo pessoal que havia manifestado antes do voo.

A missão

Este foi o primeiro voo espacial composto apenas por mulheres desde 1963, quando a soviética Valentina Tereshkova passou três dias em órbita da Terra. O voo do New Shepard, da Blue Origin, é uma missão suborbital de curta duração, com cerca de 10 a 11 minutos, que leva os passageiros ao espaço e proporciona uma experiência única. O lançamento começa com uma decolagem vertical, na qual o foguete acelera rapidamente, atingindo uma velocidade superior a 3.700 km/h. Após aproximadamente dois minutos, a cápsula se separa do foguete e continua subindo.

A missão segue com a cápsula ascendendo até ultrapassar a Linha de Kármán, situada a cerca de 100 km de altitude, ponto reconhecido internacionalmente como a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. Esse momento marca a transição para o espaço, sendo um dos principais objetivos da missão.

Uma das características mais marcantes dessa viagem é o período de gravidade zero. Ao atingir essa altitude, os passageiros experimentam entre 3 e 4 minutos de microgravidade, flutuando livremente dentro da cápsula e observando a curvatura da Terra através de janelas panorâmicas.

Enquanto isso, o foguete reutilizável realiza um pouso vertical controlado na plataforma de lançamento, no deserto do Texas. Ao final da experiência, a cápsula inicia sua descida de volta à Terra, desacelerando com a ajuda de paraquedas e retrofoguetes.(Colaborou Bruno Romani)