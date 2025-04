Forte terremoto atinge o sul da Califórnia

Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu a cidade de San Diego, no sul da Califórnia, na manhã desta segunda-feira (14), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O epicentro do terremoto foi localizado 4 quilômetros ao sul de Julian, no condado de San Diego, a pouco mais de 100 quilômetros da fronteira com o México, detalhou o departamento.

Inicialmente, o Serviço Geológico havia reportado uma magnitude de 5,1.

O terremoto também foi sentido na cidade mexicana fronteiriça de Tijuana, segundo relatos de usuários nas redes sociais.

Não houve relatos de danos materiais ou de vítimas até o momento.

pr/nn/aa

© Agence France-Presse