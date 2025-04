Michelle posta foto de Bolsonaro na UTI após cirurgia: 'Já deu tudo certo'

Do UOL, em São Paulo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou uma foto de Jair Bolsonaro (PL) em uma cama hospitalar um dia após o ex-presidente ser submetido a uma cirurgia de 12 horas.

O que aconteceu

"Já deu tudo certo", disse Michelle na foto publicada em seu Instagram. Bolsonaro está em um quarto de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital DF Star, em Brasília, e não tem previsão de alta. Segundo os médicos, o ex-presidente precisará de "cuidados muito específicos" no pós-operatório devido à duração do procedimento de ontem.

Recuperação será lenta. A intervenção de ontem foi uma das "mais complexas" às quais o ex-presidente se submeteu desde a facada, em 2018, de acordo com a equipe médica que está acompanhando o ex-presidente em Brasília.

Segundo o cardiologista que acompanha Bolsonaro, Leandro Echenique, o resultado final foi "excelente". A equipe médica que fez a cirurgia deu uma coletiva de imprensa na manhã de hoje para atualizar o estado de saúde do ex-presidente.

Médicos relataram ter encontrado a parede abdominal de Bolsonaro "bastante danificada". "O presidente tinha um abdômen hostil, com muitas cirurgias prévias, aderências causando um quadro de obstrução intestinal. Uma parede abdominal bastante danificada em função da facada e das cirurgias prévias", disse Cláudio Biroloni, chefe da equipe médica.

As aderências, explicou o médico, são comuns em que já passou por cirurgia abdominal. "Se você abrir o abdômen de alguém que nunca teve cirurgia, o intestino é todo soltinho. Em quem já foi operado quatro, cinco, seis vezes, as alças intestinais ficam todas agrupadas", disse. Grande parte das aderências não causa nenhum problema, mas há casos em que elas levam ao que ele chama de suboclusão intestinal, como ocorreu com o ex-presidente.

As 48 horas após a cirurgia são as mais críticas. Há risco de infecções e trombose porque o organismo pode dar respostas inflamatórias "muito importantes", disse Birolini.

Superada essa etapa, Bolsonaro terá evolução lenta. O médico disse que é preciso esperar o intestino desinflamar e, neste primeiro momento, haverá nutrição por meio da veia.