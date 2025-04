Ações europeias sobem conforme Trump alivia tarifas sobre eletrônicos da China

Por Sukriti Gupta e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta com ganhos generalizados nesta segunda-feira, conforme a demanda por risco aumentou depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu exclusões de tarifas sobre smartphones e computadores importados da China, dando aos mercados um respiro após semanas de fortes flutuações.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 2,69%, a 499,89 pontos, depois de registrar sua terceira semana consecutiva no território negativo na sexta-feira, com mais de 96% dos constituintes registrando ganhos.

Todas as bolsas regionais registraram ganhos, com o índice de referência da Alemanha, que é mais exposto ao comércio, com o melhor desempenho, enquanto os da França, Espanha e Reino Unido também registraram ganhos de mais de 2%.

Semanas de idas e vindas em relação às tarifas abalaram os mercados globais, fazendo com que o índice de referência caísse cerca de 11% em relação ao seu recorde de fechamento.

O setor financeiro foi um dos que mais impulsionaram, com o de bancos saltando 3,9%. O Deutsche Bank, da Alemanha, o Standard Chartered, do Reino Unido, e o Banca Monte dei Paschi di Siena, da Itália, lideraram os ganhos.

As ações das empresas relacionadas a chips Infineon, ASML, e BE Semiconductor subiram entre 2,2% e 3,4% depois que Trump concedeu exclusões de tarifas sobre smartphones, computadores e alguns outros eletrônicos em grande parte importados da China no sábado.

Trump disse no domingo que tarifas sobre semicondutores serão anunciadas na próxima semana e que uma decisão sobre telefones será tomada "em breve".

"O problema com o qual os mercados estão lidando hoje, em nossa opinião, é que o governo Trump tem prioridades conflitantes e incompatibilidades difíceis entre as ambições geopolíticas e os resultados econômicos e de mercado em relação ao horizonte de tempo", disse Darrell Cronk, presidente do Wells Fargo Investment Institute.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 2,14%, a 8.134,34 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 2,85%, a 20.954,83 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 2,37%, a 7.273,12 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 2,88%, a 35.007,14 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 2,64%, a 12.609,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,95%, a 6.582,73 pontos.