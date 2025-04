Até 400.000 pessoas são deslocadas do campo de Darfur após tomada do Sudão pelas RSF, diz ONU

CAIRO (Reuters) - Entre 60.000 e 80.000 famílias -- ou cerca de 400.000 pessoas -- foram deslocadas do campo de Zamzam, no norte de Darfur, no Sudão, após ele ser tomado pelas Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), apontam dados da Organização Internacional para Migração da ONU.

As RSF assumiram o controle do campo no domingo, após um ataque de quatro dias que, segundo o governo e grupos de ajuda humanitária, deixou centenas de mortos ou feridos.

Grupos de direitos humanos vêm alertando sobre possíveis atrocidades caso as RSF tivessem sucesso em seu cerco de meses ao campo atingido pela fome, vizinho ao único reduto remanescente do Exército na região de Darfur, al-Fashir.

Imagens de satélite da Maxar Technologies mostraram prédios em chamas e fumaça em Zamzam na sexta-feira, ecoando ataques anteriores das RSF.

As RSF rejeitaram tais alegações e disseram que o campo de Zamzam estava sendo usado como base para grupos alinhados ao Exército.

No início da guerra, o campo abrigava cerca de meio milhão de pessoas, um número que acredita-se ter dobrado.

Em um vídeo compartilhado pela força paramilitar, o segundo no comando das RSF, Abdelrahim Dagalo, é visto falando a um pequeno grupo de pessoas deslocadas, prometendo-lhes comida, água, cuidados médicos e a possibilidade de voltarem para suas casas.

As RSF aceleraram seu ataque ao campo depois que o Exército recuperou o controle da capital Cartum, consolidando sua retomada do centro do país.

As RSF também aceleraram os ataques de drones no território controlado pelo Exército, incluindo um ataque à estação de energia de Atbara, no norte do país, nesta segunda-feira, de acordo com a empresa nacional de eletricidade, cortando a energia da capital do tempo de guerra, Porto Sudão.

A guerra no Sudão eclodiu em abril de 2023, desencadeada por uma luta pelo poder entre o Exército e as RSF, destruindo as esperanças de uma transição para o governo civil. Desde então, o conflito deslocou milhões de pessoas e devastou grandes áreas do país, espalhando a fome por vários locais.

