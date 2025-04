Intel venderá 51% da Altera por US$4,46 bilhões para financiar revitalização

Por Arsheeya Bajwa

(Reuters) - A Intel concordou em vender uma participação de 51% em seu negócio de chips programáveis Altera para a empresa de participações Silver Lake, por US$4,46 bilhões, na primeira grande iniciativa do novo CEO Lip-Bu Tan para revitalizar a fabricante norte-americana de chips.

O acordo avalia a Altera em US$8,75 bilhões, quase metade dos cerca de US$17 bilhões que a Intel pagou por ela em 2015, e deve ser fechado no segundo semestre de 2025. Raghib Hussain, ex-executivo da Marvell, assumirá como CEO da Altera em 5 de maio.

A venda dará à Intel um aumento financeiro, já que a ex-líder na fabricação de chips está cortando custos, depois que grandes apostas na produção sob contrato no comando do ex-CEO Pat Gelsinger prejudicaram suas contas.

"O anúncio de hoje reflete o comprometimento em aprimorar nosso foco, reduzir a estrutura de despesas e fortalecer o balanço", disse Tan, que assumiu o comando após a saída de Gelsinger, em dezembro.

A eliminação de ativos, incluindo a participação na Altera, está no centro da estratégia de Tan para otimizar a Intel, depois que seus antecessores tiveram dificuldades para diversificá-la além de seus principais negócios de chips para PCs e servidores.

A empresa tem lutado para ganhar espaço no setor de IA dominado pela Nvidia, enquanto a rival AMD ameaça sua posição de liderança no mercado de processadores centrais.

Desde o ano passado, a Intel tomou medidas para desmembrar a Altera, que fabrica chips programáveis que podem ser usados em setores que vão das telecomunicações ao militar, como uma unidade separada.

A empresa espera desconsolidar os resultados financeiros da Altera dos seus próprios após o acordo.

FOCO PRINCIPAL

A Altera gerou uma receita de US$1,54 bilhão em 2024, apenas 3% das vendas totais da Intel, e registrou um prejuízo operacional de US$615 milhões.

"A alienação da Altera ocorre em um ciclo de baixa do mercado e no pior momento do desempenho de vendas da Altera. Não é o melhor momento para vender a participação da Altera", disse Hendi Susanto, gestora de portfólio da Gabelli Funds, que detém ações da Intel.

Ainda assim, "alguns investidores podem ver a transação de forma mais positiva em termos da Intel fortalecendo seu foco em seus negócios principais".

A Reuters noticiou pela primeira vez em novembro que a Silver Lake estava entre os potenciais pretendentes competindo por uma participação na Altera.

Bob O'Donnell, analista-chefe da Technalysis Research, disse que espera ver a Intel alienar mais ativos.

A empresa de tecnologia de direção autônoma Mobileye Global, na qual a Intel detém participação majoritária, é considerada um dos seus ativos "não essenciais".

O CFO David Zinsner indicou em uma conferência em dezembro que a Intel poderia vender parte de sua posição na Mobileye ao longo do tempo, dizendo que a Intel poderia "usar o dinheiro".

(Reportagem de Zaheer Kachwala e Arsheeya Bajwa em Bengaluru)