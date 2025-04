Yellen mostra preocupação de que políticas de Trump corroam confiança em ativos dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - A ex-secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, revelou nesta segunda-feira preocupação de que as tarifas e outras políticas do presidente Donald Trump estejam minando a confiança dos aliados nos compromissos do país, com alguns investidores começando a evitar ativos norte-americanos.

Yellen disse à emissora de televisão CNBC que o aumento da semana passada nos rendimentos da dívida do Tesouro dos EUA, que se movem inversamente aos preços, foi problemático, dado seu status tradicional de refúgio seguro, e colocou em questão "a segurança do que é a base do sistema financeiro global, ou seja, os títulos do Tesouro dos EUA".

"Não acho que estejamos vendo disfunção no sentido de liquidez secando completamente nos mercados, mas um padrão sugestivo de perda de confiança na política econômica dos EUA e na segurança dos ativos financeiros básicos é realmente muito preocupante", disse Yellen.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram nesta segunda-feira, após o governo Trump informar no fim de semana de que smartphones, computadores e semicondutores receberiam, pelo menos temporariamente, um alívio das tarifas mais altas impostas à China.

O rendimento de referência dos títulos de dez anos caiu 8 pontos-base desde sexta-feira, para 4,41%, mas ainda subiu substancialmente em relação aos 3,99% de 4 de abril.

Yellen afirmou estar satisfeita com os bons resultados dos leilões de títulos de dez e 30 anos da semana passada, mas não recomendaria a adoção de uma maior emissão de papéis de curto prazo em resposta aos rendimentos mais altos dos Treasuries de longo prazo. Ela acrescentou que era importante ter emissões regulares e previsíveis que atendessem à demanda do mercado.

"Portanto, não acho que mudar para a emissão de notas porque você está incomodado com o aumento das taxas de juros longas seria uma estratégia de financiamento sensata", disse.

Yellen repetiu comentários anteriores de que as tarifas e outras políticas de Trump estavam "atingindo duramente" a economia e as alianças dos EUA, citando dúvidas sobre seus compromissos com a Otan, a Ucrânia e o acordo comercial entre EUA, México e Canadá.

"Então, estou realmente preocupada com a possibilidade de os Estados Unidos ficarem isolados, vistos como indignos de confiança, e isso criar uma oportunidade para a China trabalhar com alguns dos nossos melhores aliados -- Japão, Coreia do Sul e outros."

Ela disse que ainda não via nenhum risco à estabilidade financeira, mas acrescentou que o Federal Reserve dispõe de uma série de linhas de liquidez usadas em março de 2020, no início da pandemia de Covid-19, caso tais riscos se materializem.

Yellen acrescentou que não discutiu suas preocupações com o secretário do Tesouro de Trump, Scott Bessent.

(Reportagem de David Lawder)