Post manipula vídeo de Ana Maria Braga e pastor para vender falso remédio

Do UOL, no Rio

É falso vídeo em que Ana Maria Braga e o pastor Lamartine Posella aparecem recomendando um produto que promete curar catarata.

O vídeo foi manipulado por Inteligência Artificial. Não existe produto que cure catarata, o tratamento para a doença é cirúrgico.

O que diz o post

O vídeo usa a imagem da apresentadora Ana Maria Braga e do pastor e ex-deputado federal Lamartine Posella para promover um produto suspeito que promete curar catarata. No conteúdo manipulado por Inteligência Artificial, a apresentadora e o pastor aparecem indicando o produto chamado "Oculiv" como se tivessem feito um tratamento com ele.

Por que é falso

O conteúdo é manipulado. É possível identificar que se trata de um vídeo manipulado por Inteligência Artificial pelo movimento da cabeça e pela voz mecanizada de Ana Maria Braga e do pastor Lamartine.

Evidências de manipulação. Em uma análise do vídeo pelo site TrueMedia, que auxilia a identificar se o conteúdo é manipulado por Inteligência Artificial, o site indicou que há evidências substanciais de manipulação de voz e rosto no vídeo (veja aqui).

Site detecta manipulação por IA Imagem: Reprodução/TrueMedia

Uso indevido da imagem. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa da apresentadora Ana Maria Braga enviou um comunicado em que faz um alerta sobre o uso indevido de sua imagem e voz em anúncios nas redes sociais. "A apresentadora enfatiza que essas publicações são falsas e esclarece que não lançou ou recomenda nenhum produto de beleza ou saúde", afirma. No conteúdo manipulado é possível identificar que a imagem da apresentadora foi retirada da sua participação no podcast Podpah (aqui e abaixo). O UOL tentou contato com o pastor Lamartine via e-mail, mas não obteve resposta até a publicação desta checagem.

Não existe produto que cure catarata. O único tratamento para a doença é a cirurgia (leia aqui). A catarata é uma lesão ocular que compromete a visão. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia alerta para remédios sem comprovação científica e tratamentos "milagrosos".

As medicações que não passam por ensaios clínicos randomizados devem ser vistas com desconfiança, assim como tratamentos que prometem resultados "milagrosos" e que dizem tratar mais de uma doença que tenha fisiopatologia completamente diferente.

Sociedade Brasileira de Oftalmologia

Propaganda enganosa diz que o Oculiv é aprovado pela Anvisa. No site em que o produto é vendido um anúncio afirma que ele é "100% natural e aprovado pela Anvisa". Não há registro na agência reguladora para este produto como medicamento (confira aqui).

Viralização. No Facebook, um vídeo com o conteúdo desinformativo registra mais de 19 mil reproduções.

Este conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news