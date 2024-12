BCE: dados recentes são consistentes com retorno sustentado da inflação à meta de 2%, diz Lane

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou nesta quarta-feira, 18, que os dados recentes são consistentes com o retorno da inflação à meta de 2% de forma sustentada na zona do euro.

Em discurso durante evento virtual organizado pela MNI, Lane disse que os indicadores também sugerem um arrefecimento nas dinâmicas preços de serviços, o que deve apoiar contínuo alívio da inflação doméstica.

Para o economista, a inflação poderia acelerar se os salários e os lucros subirem mais que o esperado. Segundo ele, os riscos inflacionários ascendentes incluem as tensões geopolíticas, que podem elevar os preços de energia e prejudicar o comércio global.

"Além disso, os fenômenos meteorológicos extremos e a evolução da crise climática de forma mais ampla poderão fazer subir os preços dos alimentos mais do que o esperado", alertou.

Por outro lado, a inflação pode também ser pressionada por uma recuperação fraca do consumo e do investimento, de acordo com ele.