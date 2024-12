Testamos drone de R$ 100 que promete fotos e vídeos em 4K; saiba se é bom

Drones sempre despertaram minha curiosidade. Além de achá-los divertido, pensei em quantas fotos e vídeos poderia fazer se tivesse um. Por isso, decidi começar com um modelo barato: o drone E99 Pro, um quadricóptero com câmeras duplas que promete fotos e vídeos em resolução 4K.

Sem dúvida, o principal atrativo do drone é o preço, que pode ser encontrado por menos de R$ 100, mas me perguntei se o dispositivo entrega mesmo o que promete. Para tirar a dúvida, testei o E99 Pro durante uma semana, avaliando fatores como autonomia de bateria, qualidade das imagens e resposta aos comandos. Veja a seguir como foi minha experiência.

O que eu gostei

Resistência. Nas primeiras vezes em que usei o drone, foi quase impossível evitar colisões com objetos, plantas e até mesmo com paredes. Por conta das hélices de plástico, imaginei que elas quebrariam com facilidade, mas, para minha surpresa, isso não aconteceu. O drone demonstrou uma boa resistência, tanto nas hélices quanto na estrutura geral, mesmo após algumas quedas e impactos.

Acessórios. Ele vem com hélices extras e até uma chave de fenda, o que achei muito vantajoso, especialmente para iniciantes, já que é comum perder o controle do drone nas primeiras tentativas. Além disso, há quatro estruturas encaixáveis de proteção, que foram bastante úteis para minimizar os impactos durante o teste.

Acessórios que acompanham o drone E99 Pro Imagem: Amanda Marques.

Confira os acessórios que acompanham o E99 Pro:

Controle remoto com botões de direção, velocidade e regulação

Quatro lâminas sobressalentes para troca

Quatro estruturas de proteção encaixáveis

Cabo de carregamento USB

Bateria removível

Bolsa para guardar os acessórios

Velocidade. Por ser um drone acessível, a velocidade do E99 Pro me surpreendeu de forma positiva. Ele oferece três níveis de velocidade, o que permite ajustar o desempenho de acordo com a vontade. No entanto, em velocidades mais altas, o controle pode ser um pouco desafiador e mais da bateria é consumida.

Manobras. O quadricóptero possui o modo "sem cabeça", tecnologia que simplifica o controle ao fazer o drone se mover com base na posição do piloto, independentemente da orientação do aparelho. Isso foi muito útil e facilitou na hora dos voos. Além disso, o uso do drone se tornou mais divertido por realizar giros de 360°, o que torna o dispositivo mais interessante.

Leveza. Fiquei impressionada com a leveza do drone, especialmente considerando sua potência de voo. Todas as partes do dispositivo são bastante leves, o que contribui tanto no voo quanto para o transporte. No entanto, vale destacar que, em locais com o vento forte, o controle pode se tornar mais difícil.

Controle remoto. Achei o controle remoto bastante intuitivo, semelhante a um controle de videogame. O stick esquerdo é responsável pela decolagem e pouso gradual, enquanto o stick direito comanda a direção durante o voo. Há também botões com setas indicativas para ajudar a direção do dispositivo e botões para voo direto e pouso de emergência.

Controle do drone E99 Pro Imagem: Amanda Marques.

Na parte superior do controle, encontram-se botões que permitem alternar entre os níveis de velocidade, ativar o modo "sem cabeça", calibrar o giroscópio (sensor que ajuda na estabilização do voo) e realizar giros de 360° no ar. Já na área inferior, há uma alavanca que permite posicionar o celular com firmeza.

Pontos de atenção

Aplicativo. Para tirar fotos, gravar vídeos e acessar outras funcionalidades do E99 Pro, é necessário baixar o aplicativo "WiFi_CAM", disponível em iOS e Android, e conectar o celular à rede Wi-Fi do drone. Usei o aplicativo no meu iPhone 13 para acessar as câmeras e também como uma alternativa prática para controlar o drone além do controle remoto.

Contudo, a experiência com o app deixou a desejar. Ele apresentou travamentos constantes, especialmente ao alternar a posição do celular entre horizontal e vertical, o que fez o aplicativo parar de funcionar completamente. Além disso, o aplicativo impediu o uso de outras funções do celular, me forçando a reiniciar o meu aparelho.

O único ponto positivo é que os conteúdos capturados pelas câmeras são salvos automaticamente na galeria do celular, além de ficarem armazenados na própria galeria do app.

Drone possui sistema duplo de câmera que registram fotos e vídeos Imagem: Amanda Marques.

Câmeras. Minha maior expectativa ao comprar o E99 Pro foram as câmeras: uma localizada próxima à parte frontal (também chamado de "cabeça") e outra no centro do corpo do drone. O fabricante promete resolução HD com gravação de vídeos em 4K, mas a realidade foi bastante decepcionante.

A qualidade das imagens e vídeos é muito inferior do que a prometida, semelhante a câmeras antigas, como em celulares de 2010, com baixa nitidez e muitos ruídos. Além disso, o drone não possui microfone, então os vídeos gravados não captam áudio, o que pode ser um ponto negativo a depender do uso.

A câmera frontal é a única ajustável, mas para direcioná-la, é preciso ser feito manualmente, o que dificulta nas gravações de vídeo.

Fotos capturadas através das câmeras no drone E99 Pro Imagem: Amanda Marques.

Instabilidade. Percebi que a calibração é o segredo do E99 Pro. Nas primeiras tentativas de voo, notei que o drone sempre pendia para o lado direito. Para corrigir esse problema, usei os botões com setas no controle remoto para ajustá-lo, o que me permitiu realizar voos mais equilibrados. No entanto, mesmo após a calibração, o drone não consegue se manter totalmente estável em um ponto fixo, o que pode dificultar o controle em determinadas situações.

Bateria. É removível e carregada por um cabo USB, com autonomia de aproximadamente 10 minutos. Durante o teste, percebi que, quando a bateria está perto do fim, o drone começa a perder altura no voo ou pousa imediatamente quando a bateria está acabando. O aviso final é dado pelas luzes do drone, que piscam para sinalizar que a bateria está no fim e precisa ser recarregada.

Resistência à poeira. Embora o drone demonstre boa resistência a impactos e quedas, ele não se sai bem em ambientes com poeira. O único lugar possível de usar o drone tinha muita poeira e terra, o que acabou danificando um dos motores traseiros do E99 Pro. Mesmo após a limpeza e lubrificação, o motor perdeu potência, fazendo o drone capotar assim que tentasse decolar, o que tornou o voo impossível.

Para quem eu indico?

O drone E99 Pro é ideal para iniciantes que buscam um modelo acessível e fácil de usar. Esse quadricóptero pode ser um bom ponto de partida para conhecer mais o mundo dos drones enquanto proporciona diversão com manobras simples.

Além disso, pode ser uma escolha interessante para presentear em ocasiões como o Natal ou aniversário, agradando desde adolescentes a adultos.

