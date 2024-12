Contração da atividade industrial dos EUA acelera em dezembro com iminência de tarifas, mostra PMI

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A atividade industrial dos Estados Unidos contraiu-se ainda mais em dezembro, com uma medida da produção das fábricas caindo para o nível mais baixo em mais de quatro anos e meio, em meio a preocupações de que tarifas mais altas aumentarão os preços das matérias-primas importadas no próximo ano.

A S&P Global disse nesta segunda-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminar da indústria caiu para 48,3 este mês, de 49,7 em novembro. Economistas consultados pela Reuters previam uma leitura ida de 49,8. Uma leitura do PMI abaixo de 50 indica contração no setor industrial, que responde por 10,3% da economia.

Um indicador da produção nas fábricas caiu para 46,0, o nível mais baixo desde maio de 2020, de 47,9 em novembro.

O presidente eleito Donald Trump disse que irá impor uma tarifa de 25% sobre todos os produtos do México e do Canadá e uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos da China. As três nações são os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos.

A euforia com o resultado da eleição presidencial de 5 de novembro, no entanto, impulsionou o PMI preliminar do setor de serviços para um recorde de 38 meses de 58,5, em comparação com 56,1 em novembro. Isso elevou o PMI Composto, que acompanha os setores de manufatura e serviços, para 56,6 este mês - o nível mais alto desde março de 2022 - de 54,9 em novembro.

As empresas estão prevendo menos regulamentações e mais cortes de impostos por parte do novo governo Trump.

"No entanto, alguns dos ânimos exaltados observados após a eleição no setor de manufatura foram reduzidos pelas preocupações em torno das tarifas e do impacto potencial sobre a inflação resultante do custo mais alto dos materiais importados", disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence.

A medida da pesquisa de novos pedidos recebidos pelas fábricas caiu de 49,3 em novembro para 47,6. Os prazos de entrega dos fornecedores aumentaram um pouco, o que foi atribuído à escassez de mão de obra.

Um indicador de preços pagos pelos fabricantes por insumos saltou para 59,1. Esse foi o nível mais alto desde novembro de 2022, depois dos 52,3 registrados em novembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)