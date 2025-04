Vencedoras de prêmio social em evento com Armínio criticam congelar mínimo

Do UOL, em Cambridge (EUA)*

Palestrantes destacados nos programas de impacto social da Brazil Conference, evento que ocorreu em Harvard e no MIT (Massachusetts Institute of Technology) neste fim de semana, criticaram a proposta de Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, de congelar o salário mínimo "em termos reais" para conter os gastos públicos.

O que eles disseram

"É loucura", diz empreendedora de impacto social. A empreendedora Cornélia Rodrigues, conhecida como Nelinha, disse que o país deveria pensar em outras saídas para resolver o problema das contas públicas. Ela tem projetos para beneficiamento do babaçu e é uma das vencedoras na categoria Embaixadores, que reconheceu empreendedores de impacto social.

Eu vejo que isso é uma loucura. E para a família que não ganha nem o salário mínimo, o que vai ser dessas pessoas? Em vez de congelar o salário mínimo, por que não congela os ganhos das empresas? E falo isso como empresária. O problema no Brasil não é falta de dinheiro é como o dinheiro é dividido. O Maranhão é o estado mais pobre do Brasil, e lá estão alguns dos homens mais ricos do país. Algo não está errado? Temos que entender.

Cornélia Rodrigues, empreendedora

É preciso olhar para a defasagem do salário mínimo. Natállya Levino, professora da área de finanças e economia da Ufal (Universidade Federal de Alagoas), disse que é preciso considerar a condição do país e a defasagem do salário mínimo. Levino foi vencedora na categoria Servindo o Brasil, focada em servidores públicos. Ela coordena projetos de pesquisa que analisam os impactos econômicos, sociais e ambientais causados pela mineração da Braskem em Maceió.

Temos que ver em que ponto o Brasil está, o quanto o salário mínimo está defasado, mesmo que seja em termos reais. O que hoje você consegue comprar com um salário mínimo?

Natállya Levino, professora da Universidade Federal de Alagoas

É importante olhar para a inflação, mas há outras opções, diz a professora. "A inflação está aumentando e precisamos de ajustes, mas existem outras oportunidades. Entendo o lado econômico, mas a agenda do lado social é importante. É importante estabilizar os preços no país, mas não vejo que é comprometendo o salário mínimo; é muito complicado num país como o Brasil", disse Levino.

Ricos devem pagar mais imposto. Maria Silva, secretária da Mulher e dos Direitos Humanos de Alagoas, disse que é preciso pensar em quem seria afetado pela medida e sugere que os mais ricos paguem mais. Ela é uma das vencedoras na categoria Servindo o Brasil, focada em servidores públicos, com sua atuação com mulheres e quilombolas em Alagoas.

Acho problemático. Isso afetar a quem? Os que têm menos. Será que não tem que fazer um trabalho de os mais ricos pagarem mais impostos?

Maria Silva, secretária da Mulher e dos Direitos Humanos de Alagoas

Congelamento do salário mínimo

O economista Armínio Fraga falou sobre congelamento do salário mínimo durante o evento. O ex-presidente do Banco Central falou sobre a necessidade de o país fazer um aperto fiscal e sobre o gasto público no país, que vai em boa parte para pagar a previdência. Para ele, seria necessário "congelar o salário mínimo em termos reais" por seis anos.

O congelamento em termos reais significa não ter aumento do salário mínimo acima da inflação. Pela regra atual, o aumento real do salário mínimo pode ser de até 2,5%. A concessão do reajuste acima da inflação para o salário mínimo foi uma das principais promessas de Lula na campanha presidencial.

Armínio também falou sobre a necessidade de uma "reforma radical" no Estado. "O gasto com folha de pagamentos e previdência no Brasil chega a 80%, é um ponto completamente fora da curva", disse.

A Brazil Conference é promovida por brasileiros que estudam nos Estados Unidos e se propõe a discutir o Brasil. Não têm nenhuma chancela das prestigiosas universidades, mas alugam seus salões para o evento. Dentre os participantes estão Jorge Paulo Lemann (3G Capital), André Esteves (BTG Pactual), o ministro do STF Gilmar Mendes e o ex-presidente da República Michel Temer.

* A repórter viajou a convite da organização da Brazil Conference em Harvard