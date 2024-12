Ex-secretário argentino baleado no RJ é empresário influente de turismo

Do UOL, em São Paulo

O ex-secretário argentino baleado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (12) é um empresário renomado e influente no setor de turismo de Bariloche. O estrangeiro segue internado em estado gravíssimo.

O que aconteceu

Gaston Fernando Burlon, 51, assumiu como secretário de Turismo de Bariloche em 2017. Ele entrou na secretaria da gestão de Gustavo Gennuse após Marcos Barberir se tornar chefe de Gabinete.

Durante seu mandato, Burlon e Gennuse diziam querer posicionar a cidade como um destino para o mundo. ''O turismo significa oportunidades de trabalho para a população de Bariloche e por isso é importante que continuemos a nos posicionar como um destino internacional'', escreveu o então prefeito.

Antes de ser secretário, Burlón foi presidente da Associação Argentina de Viagens e Turismo da cidade. Ele foi também ex-presidente do clube de futebol Estudiantes Unidos da cidade. ''Nós do clube rezamos e acompanhamos a família de Gaston neste momento tão difícil'', comentou a instituição após saber do caso.

Em dezembro de 2023, ele tornou-se presidente da Câmara de Turismo Estudantil. A entidade reúne agências e fornecedores que movimentam mais de 85% do segmento do turismo estudantil em destinos nacionais e internacionais, segundo informou o jornal La Nacion.

Barlon é casado com a atual secretária de Turismo de Salta, Nadia Loza. Ele, a esposa e os dois filhos estavam em uma viagem no Rio de Janeiro há poucos dias.

Argentino já esteve no Brasil antes. Nas redes sociais, Barlon frequentemente compartilha fotos com os filhos, e vídeos e fotos de viagens, incluindo visitas anteriores ao Rio de Janeiro.

Entenda o caso

O argentino foi atingido com pelo menos dois tiros, sendo um na cabeça e outro no tórax. O ex-secretário foi internado no Hospital Municipal Souza Aguiar e seu estado de saúde é considerado "gravíssimo", conforme disse ao UOL a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

Burlon entrou por engano em uma favela no Morro dos Prazeres. Ele estava em um carro acompanhado da família a caminho do Cristo Redentor quando o GPS o teria direcionado para uma área dominada por traficantes do Comando Vermelho. Não foi informado se os familiares foram atingidos.

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Conforme a PMERJ, Burlon "foi surpreendido por disparos efetuados por criminosos armados ao entrar por engano em uma das localidades do Rio Comprido". A polícia disse ter reforçado a segurança na região.

O argentino recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros. Em seguida, ele foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde ainda está internado.

Perícia foi feita no local, mas até o momento ninguém foi preso. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro falou que o caso é acompanhado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, que já ouviu familiares da vítima. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria do disparo e esclarecer todos os fatos.''