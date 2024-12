Tubarão que 'engole' carrinho é boa dica de presente de Natal; conheça

Um tubarão que "engole" carros e os guarda na barriga. É o que propõe um modelo de reboque de brinquedo da Hot Wheels.

O produto tem feito sucesso entre consumidores e conquistou a nota média de 4,9 na Amazon (do total de cinco). Confira a seguir o que a marca informa sobre esse brinquedo e o que diz quem já o comprou.

O que a Hot Wheels diz?

O brinquedo de reboque em formato de tubarão vem com um carro Shark Bite e comporta até outros quatro -- os carrinhos adicionais são vendidos separadamente;

Tem um armazenamento prático quando o caminhão não está em uso;

Indicado para crianças a partir de quatro anos;

Cada conjunto se conecta com outras pistas da Hot Wheels (vendidos separadamente).

O que diz quem comprou o produto?

São mais de 4.200 avaliações do produto na Amazon. Confira algumas delas:

Bem divertido. Meu filho não larga esse brinquedo. Qualidade padrão Hot Wheels, então não tem muito o que comentar. Vem com um carrinho. O tubarão guincho consegue engolir quatro carrinhos e ainda consegue levar mais dois na sua caixa. Você pode encaixar uma pista nele, porém vem sem o conector.

Davey Silveira Balbino

Comprei para dar de presente e ele amou. O brinquedo é lindo e de um tamanho grande. Engole os carrinhos pequenos e isso deixa a criança superinteressada.

Dayanne Mendes de Lima Dias

Meu filho amou. E o melhor é que o brinquedo é resistente.

Erika Lins Rezende

Pontos de atenção

Contudo, há reclamações sobre produtos entregues com marcas de uso e riscos. Alguns também dizem que a quantidade de carrinhos que cabe no brinquedo é pequena.

Gostei. Hot Wheels é uma ótima marca. Comprei de presente por meu filho de três anos. Porém, veio com marcas de uso e só não troquei porque meu filho ficou querendo abrir para brincar.

Jully

O carrinho é bonito, porém é pequeno e só cabem cinco carrinhos dentro dele.

Cida A.

O produto é bom, tem qualidade. Só que veio todo riscado.

Douglas Oliveira Elias

