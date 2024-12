Naufrágio na Itália: menina de 11 anos é resgatada e 44 estão desaparecidos

Pelo menos 44 migrantes estão desaparecidos após um naufrágio no mar Mediterrâneo, perto da ilha italiana de Lampedusa.

O que aconteceu

Única sobrevivente é menina de 11 anos. A história foi relatada por ela a uma ONG e divulgada nesta quarta-feira (11).

A menina teria sido encontrada flutuando na água, com ajuda de um colete salva-vidas e dois coletes improvisados, feitos com câmaras de ar. As informações são da ONG Compass Collective, envolvida em operações de resgate no Mediterrâneo.

"Supomos que ela seja a única sobrevivente do naufrágio e que as outras 44 pessoas se afogaram", informou a ONG em comunicado. A sobrevivente é natural de Serra Leoa e apresentava sinais de hipotermia. Ela foi examinada por um médico, que estimou que ela ficou cerca de 12 horas na água antes de ser resgatada.

Menina usava, além de um colete salva-vidas simples, duas câmaras de pneus improvisadas como colete Imagem: Divulgação/Compass Collective

Irmão mais velho da menina também estaria entre os desaparecidos. De acordo com a emissora estatal italiana RAI, o barco havia partido de Sfax, na Tunísia, cerca de quatro dias antes, e afundou durante uma tempestade.

A menina também informou que teria encontrado com outros dois meninos na água, mas eles teriam desaparecido sob as ondas. A Guarda Costeira e a Autoridade Portuária continuam em busca de outras pessoas ou corpos desaparecidos.

A Promotoria de Agrigento, na Sicília, abrirá uma investigação por naufrágio negligente, homicídio culposo e auxílio à imigração ilegal. Os promotores irão receber um relatório da Capitania dos Portos e o caso será investigado.

*Com informações de AFP