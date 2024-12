Filtro de linha com 5 tomadas está por R$ 42; o que diz quem comprou

O Guia de Compras UOL encontrou um filtro de linha EPE 205, da Intelbras, que possui cinco tomadas em disposição diagonal e está por menos de R$ 42 na Amazon.

De acordo com o fabricante, o produto tem dupla proteção contra queima de equipamentos com chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga. Veja a seguir características sobre o produto e as opiniões de quem o comprou:

O que diz a Intelbras sobre o filtro de linha?

Com 5 tomadas em disposição diagonal;

Possui dupla proteção contra queima de equipamentos e surtos de tensão;

Bivolt automático que possibilita conexões mais seguras;

Cabo de força com alcance de um metro;

Chave liga e desliga inteligente com indicador luminoso;

Disponível na cor branca e preta.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o filtro de linha tem quase 20 mil avaliações, com uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, esse produto é eficiente na segurança dos eletrônicos, com bom acabamento e resistência.

Comprei o produto ontem e estou gostando, até agora não deu nenhum problema. Se chegar um apagão, já estarei seguro com os meus eletrônicos. Gabriel Caetano

Não me arrependo de comprar. Na minha casa, a luz apaga diariamente do nada e esse filtro me deixa mais seguro. Luiz Junior

Possui um bom acabamento de plástico de boa resistência. O cabo também é bom e eficiente. Botão liga e desliga parece bem ok. Recomendo. Carlos Jefferson

Extensão muito boa, recomendo bastante para as pessoas que não tem muitas tomadas em determinado cômodo da casa. Avaliação anônima na Amazon

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticaram o alcance do fio, encaixe da tomada e qualidade do material. Veja os comentários:

O plugue da tomada é um pouco difícil de tirar e colocar de novo. De resto é ok. Beatriz Kollet

O produto é bom, tem um espaço entre as saídas da tomada, porém o cabo é muito, muito pequeno. Não compraria novamente e não indico. Eridiana Barbosa Chaves

O plástico da carcaça parece frágil e o LED fica piscando, o que em outros filtros de linha não acontece. Bruno Washington

É perfeita, porém o tamanho do cabo [...] Eu não imaginava que fosse tão curtinho. Nath

