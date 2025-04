Reino Unido aprova medicamento que impede a propagação de um tipo de câncer de mama

O Reino Unido aprovou o uso de um novo medicamento em certas pacientes que ajuda a retardar a propagação de um tipo incurável de câncer de mama, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira (11).

O medicamento Truqap, desenvolvido pela farmacêutica britânica AstraZeneca, será oferecido a mulheres com câncer de mama hormônio-dependente do tipo HR+/HER2- quando a doença estiver disseminada e apresentar certas mutações genéticas.

Cerca de 1.100 mulheres podem ser elegíveis a cada ano, disse o regulador britânico.

"Para essas pacientes, o (princípio ativo) capivasertib pode interromper a progressão da doença", diz o professor Kristian Helin, diretor-geral do Instituto de Pesquisa do Câncer (ICR).

Um ensaio clínico mostrou que o capivasertib pode reduzir o tamanho do tumor em um quarto de pacientes cujo câncer é incurável.

"É uma opção muito eficaz que pode funcionar por um longo período ? vários meses e, em algumas pessoas, vários anos", afirmam o professor Nick Turner, do hospital Royal Marsden e do ICR, que liderou o ensaio clínico.

Testado em pouco mais de 700 mulheres, este medicamento combinado com terapia hormonal (fulvestrant) estendeu o tempo de progressão do câncer de 3,6 para 7,3 meses. Também reduziu o tamanho do tumor em quase um quarto das pacientes.

cla/alm/LyS/meb/eg/aa

© Agence France-Presse