50% do lucro dos roubos de cargas em Duque de Caxias vão para o CV, diz MP

Do UOL, no Rio

Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, 57, e outros 27 suspeitos de integrarem o CV (Comando Vermelho) foram alvo de uma operação conjunta da Polícia Civil e do MP (Ministério Público) do Rio de Janeiro nesta terça-feira (10).

O grupo foi acusado pela Promotoria de estabelecer uma quadrilha para roubos de cargas que geraram prejuízo de, pelo menos, R$ 4 milhões. A investigação aponta que a célula do CV em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, fica com 50% do lucro das vendas das cargas.

A acusação, obtida à íntegra pelo UOL, sinaliza que o valor destinado à facção criminosa ocorre pelo apoio logístico destinado à quadrilha em favelas dominadas pelo CV na cidade, principalmente no Parque das Missões, Jardim Ana Clara e Cangulo, que são redutos de Beira-Mar.

O grupo criminoso, segundo o MP, organizava roubos de carga nas principais vias expressas do Rio de Janeiro, como a avenida Brasil e as rodovias Washington Luiz e Rio-Magé, desde, pelo menos, 2022.

Início das investigações

A investigação teve início após o roubo de uma carga de lasanha, que aconteceu por volta das 7h40 de 14 de junho de 2022, em Duque de Caxias.

Um dia depois, Adenilson Junio Machado Conceição, o Cara de Mal, 24, foi preso por policiais civis que investigavam roubo de cargas no bairro Cangulo. Os policiais apreenderam na ocasião o celular do então suspeito.

Na delegacia, o motorista do caminhão roubado reconheceu Cara de Mal como autor do crime. No mesmo dia e local, o MP disse que o suspeito "informou os nomes de vários comparsas" envolvidos em roubos de carga na região.

O MP afirmou que foi Cara de Mal quem disse em seu interrogatório que 50% do valor obtido com a venda das mercadorias roubadas pela quadrilha eram destinados ao CV, sob liderança de Beira-Mar.

A Justiça, então, autorizou a quebra do sigilo do telefone de Cara de Mal.

A partir disso, foi gerado um relatório de 170 páginas que, segundo o MP, corroborou o depoimento do suspeito, identificando planejamento de roubos de carro, carga, além de tráfico de drogas, receptação e porte de arma de fogo em Duque de Caxias.

Ordens de dentro da prisão

"O famigerado traficante de vulgo Fernandinho Beira-Mar é mencionado pelos criminosos como o líder desta súcia, de quem emanam ordens, por intermédio de seus comparsas subordinados na hierarquia do grupo, ainda que atualmente acautelado em presídio federal", narra a denúncia do MP.

De acordo com os documentos, nenhum roubo de carga na cidade era realizado sem a autorização de Fernandinho Beira-Mar ou de Cristiano Gregório de Lucena, o Zé Galinha, 36, que estava na penitenciária Moniz Sodré, no Complexo de Gericinó, zona oeste do Rio.

O Ministério Público diz que Beira-Mar, mesmo preso desde 2002, teria ordenado os roubos de dentro da prisão, assim como Zé Galinha. Beira-Mar está na penitenciária federal de Catanduvas (PR).

A investigação reforçou a posição de liderança de Beira-Mar na quadrilha quando observou que ele ordenou a troca da liderança do CV no Jardim Ana Clara depois da prisão de Zé Galinha, colocando no posto de comando Leandro da Conceição de Oliveira, o Malvadão, 35.

A reportagem não conseguiu localizar as defesas de Beira-Mar, Zé Galinha e Malvadão. O espaço está aberto para manifestações.