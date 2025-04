China vai aplicar tarifas adicionais de 34% a produtos americanos a partir de 10 de abril

A China anunciou nesta sexta-feira (4) que aplicará tarifas de 34% sobre todas as importações de produtos dos Estados Unidos a partir de 10 de abril, como resposta às tarifas de Washington sobre produtos chineses.

"Para todos os produtos importados dos Estados Unidos será aplicada uma tarifa adicional de 34%, além da tarifa alfandegária aplicada atualmente", afirmou o Ministério das Finanças.

A pasta anunciou ainda que aplicará controles de exportação sobre sete elementos das terras raras, entre eles o gadolínio, utilizado em ressonâncias magnéticas, e o ítrio, utilizado em produtos eletrônicos.

Além disso, o ministério anunciou que levará o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desencadeou nesta semana uma guerra comercial global com o anúncio de tarifas mínimas de 10% sobre as importações de todos os países do mundo e impostos adicionais aos principais parceiros comerciais de Washington.

© Agence France-Presse