China anuncia tarifas de 34% a importações dos EUA, em retaliação a Trump

A China anunciou que vai impor tarifas de 34% a todos os bens importados dos Estados Unidos, em resposta ao tarifaço anunciado pelo governo Trump nesta semana. As tarifas chinesas entram em vigor no próximo dia 10, segundo comunicado da Comissão Tarifária do Conselho Estatal divulgado nesta sexta-feira, 4. Na quarta-feira (2), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas "recíprocas" de 34% a importações da China, que se somam à tarifação anterior de 20% já em vigor.