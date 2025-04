Nikkei recua com queda de ações de bancos após tarifas dos EUA

Por Junko Fujita e Ankur Banerjee

TÓQUIO (Reuters) - O principal índice acionário do Japão recuou nesta sexta-feira, atingindo seu menor nível desde agosto do ano passado e marcando a maior queda semanal em cinco anos, à medida que os temores de uma recessão global na esteira das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dominavam os mercados.

O Nikkei fechou em baixa de 2,75%, registrando uma queda de 9% na semana, seu declínio semanal mais acentuado desde março de 2020. Durante a sessão, o índice também atingiu seu menor nível desde o início de agosto.

O Nikkei caiu 20% em relação ao seu pico em julho.

A venda brutal de ações ocorreu depois que Trump anunciou na quarta-feira as maiores barreiras comerciais dos EUA em mais de 100 anos, fazendo com que os investidores buscassem ativos seguros, incluindo o iene, o que aumentou a pressão sobre os papéis japoneses.

As perdas foram lideradas pelas ações do setor bancário, já que o espectro das tarifas e seu possível impacto sobre o crescimento econômico fomentavam especulações de que o Banco do Japão pode precisar adiar o aumento da taxa de juros.

O índice bancário caiu mais de 8% nesta sexta-feira, registrando uma queda de 20% na semana, seu pior desempenho semanal já registrado, de acordo com dados da LSEG.

As ações de bancos japoneses têm ganhado popularidade entre os investidores que apostam no aumento dos juros pelo Banco do Japão.

Todos os 33 subíndices setoriais da Bolsa de Valores de Tóquio, com exceção de três, caíram nesta sexta-feira.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 2,75%, a 33.780 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG permaneceu fechado.

. Em XANGAI, o índice SSEC não teve operações.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não abriu.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,86%, a 2.465 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX permaneceu fechado.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 2,95%, a 3.825 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 2,44%, a 7.667 pontos.