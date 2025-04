Chair do Fed participa de evento em meio a tarifas e queda do mercado

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Com as novas tarifas dos Estados Unidos em vigor em todo o mundo e os mercados abalados como resultado, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, acrescentará sua voz nesta sexta-feira a um debate crescente no banco central sobre se as novas políticas do governo Trump têm mais probabilidade de estimular o aumento da inflação ou de prejudicar o crescimento e o emprego a ponto de o Fed ter que reagir.

Declarações de seus colegas após os anúncios de tarifas feitos pelo presidente dos EUA, Donald Trump, nesta semana, mostraram preocupação de que a economia pode ser puxada em direções conflitantes nos próximos meses, com as tarifas elevando os preços mesmo com o enfraquecimento da confiança e os choques de preços que reduzem o crescimento e o consumo.

Embora não se trate de uma "estagflação" clássica, a diretora do Fed Adriana Kugler disse esta semana que "já estamos vendo alguns riscos de alta para a inflação e alguns aumentos reais na inflação... É possível que, mais adiante, vejamos também um pouco de desaceleração" na economia em geral.

O vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, observou na quinta-feira que a "quantidade substancial de incerteza em relação ao comércio" pode afetar os gastos das famílias e das empresas, enquanto a diretora Lisa Cook disse que as expectativas de inflação haviam aumentado "mesmo antes dos anúncios maiores do que o esperado de ontem sobre a política comercial".

O empurra-empurra esperado entre o crescimento mais lento e o aumento dos preços pode muito bem levar o Fed a manter os juros até que fique claro qual tendência se impõe com mais força.

Powell deverá nesta sexta-feira manter um tom de "esperar para ver", apesar da inesperada abrangência dos anúncios de Trump, uma vez que ainda há uma chance de que negociações possam atenuar o que for eventualmente implementado, disse o ex-assessor de Powell Antulio Bomfim, chefe de macro global da Northern Trust.

Ele disse que o choque inicial de preços provocado pelas tarifas pode empurrar os cortes nos juros pelo Fed para o final deste ano ou para o próximo, mas que, eventualmente, "(o Fed) pode cortar (os juros) com gosto se a economia estiver realmente se aproximando de níveis do tipo recessão".

Investidores de juros futuros parecem estar se inclinando para esse lado e aumentaram as apostas em mais cortes - presumivelmente com base na opinião de que as ações de Trump se traduzirão em um crescimento mais lento e em uma queda na inflação.

Os mercados agora esperam quatro cortes de 0,25 ponto percentual nos juros pelo Fed este ano, em comparação com três antes do anúncio de Trump de tarifas.

Powell falará às 12h25 (horário de Brasília).

(Reportagem de Howard Schneider)