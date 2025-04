Como fazer empréstimo consignado do FGTS pelo Crédito do Trabalhador?

Os trabalhadores contratados pelo regime CLT agora têm a possibilidade de solicitar empréstimos utilizando o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia. Essa alternativa faz parte do programa Crédito do Trabalhador.

O que aconteceu?

Desde o dia 21, trabalhadores com carteira assinada podem solicitar esse tipo de crédito, lançado pelo governo federal como uma nova opção de financiamento. A contratação está disponível exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou nos bancos participantes.

O trabalhador informa o valor desejado, e o sistema apresenta diferentes ofertas de crédito. O processo funciona como um leilão, permitindo que o solicitante escolha a proposta mais vantajosa, considerando taxas de juros e prazos de pagamento.

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, respeitando o limite de 35% do salário. De acordo com o governo, essa estrutura permite que os juros sejam mais baixos do que os cobrados no consignado tradicional por convênio. Após a contratação, o trabalhador pode acompanhar mensalmente os pagamentos das parcelas.

Até 10% do saldo do FGTS pode ser utilizado como garantia. Além disso, o trabalhador poderá usar 100% da multa rescisória caso seja demitido. Se houver troca de emprego dentro do regime CLT, o contrato permanece sem alterações.

O Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado será responsável por administrar o programa e poderá estabelecer regras, incluindo limites para as taxas de juros, conforme determinado em decreto recente.

Uma das vantagens do novo modelo é permitir a portabilidade de dívidas mais caras. Quem já tem um empréstimo consignado com desconto em folha poderá migrar para essa modalidade a partir de 25 de abril. Um dos objetivos da iniciativa é reduzir o superendividamento.

Essa linha de crédito pode ser vantajosa para quem deseja quitar dívidas com juros elevados, como o rotativo do cartão de crédito. Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), destaca que essa alternativa também pode ser útil para quem tem pendências no cheque especial ou em empréstimos pelo Crédito Direto ao Consumidor (CDC). "Se for um imprevisto e a pessoa não tiver uma reserva de emergência, esse crédito consignado será mais indicado do que outras opções disponíveis no mercado", explica.

Quem já se aposentou e ainda trabalha deve evitar essa modalidade caso tenha limite disponível no consignado do INSS. "Nesse caso, é melhor optar pelo empréstimo consignado da aposentadoria, pois os juros são menores do que os do consignado CLT", alerta a especialista.

Ao escolher a melhor oferta, é importante observar o CET (Custo Efetivo Total), que engloba todos os encargos envolvidos no empréstimo. Letícia recomenda avaliar bem essa informação para decidir se a contratação realmente vale a pena. Além disso, ela sugere que o trabalhador evite assumir parcelas que possam comprometer o orçamento futuro. "Se o objetivo for realizar o sonho da casa própria, um financiamento pode ser uma boa opção, mas para cobrir despesas do dia a dia, não vale a pena se endividar", orienta.

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para utilizar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e contratar o empréstimo, é necessário ter um cadastro no Gov.br. Veja o passo a passo:

Acesse o site do Gov.br e informe os seus dados pessoais (CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento). Responda um questionário sobre sua trajetória profissional. Após essa etapa, você receberá uma senha temporária, que precisará ser alterada no primeiro acesso.

Depois do cadastro, sua Carteira de Trabalho Digital estará disponível no aplicativo para Android e iPhone, ou pelo navegador no link https://servicos.mte.gov.br/.

O documento é gerado automaticamente para todos os cidadãos brasileiros que possuem CPF. Quem nunca teve registro em carteira verá apenas suas informações pessoais no sistema.