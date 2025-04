Perdas globais em ações de bancos se intensificam em meio a temores de recessão

Por Junko Fujita e Ankur Banerjee e Anton Bridge

TÓQUIO (Reuters) - A liquidação global de ações de bancos tornou-se preocupante com o colapso dos papéis de bancos japoneses nesta sexta-feira para marcar a pior perda semanal em pelo menos 40 anos, enquanto os credores dos Estados Unidos e da Europa continuavam a cair conforme o temor de uma recessão global varria os mercados.

Os bancos, como termômetros do crescimento, têm sido afetados em todo o mundo à medida que os EUA rompem com a ordem de livre comércio que construíram ao longo de décadas e o presidente Donald Trump impõe as mais altas barreiras tarifárias em um século.

As quedas desta semana de 20% ou mais nas ações dos três megabancos do Japão são as maiores desde a crise financeira de 2008 - e, em alguns casos, ainda acima - em um dos sinais mais perturbadores dos mercados até agora sobre as consequências da guerra comercial de Trump.

As ações dos credores europeus também ampliavam suas perdas. Um índice de bancos da região chegou a cair 6,5% no início do pregão, atingindo seu nível mais baixo desde o início de fevereiro, depois de recuar 5,5% na quinta-feira.

Isso se seguia a intensas quedas nos bancos dos EUA na véspera, quando o Citigroup caiu mais de 12% e o Bank of America afundou 11%. O Morgan Stanley, o Goldman Sachs e o Wells Fargo perderam mais de 9% cada.

"O mundo mudou, e em poucas economias essas mudanças reverberam tão fortemente quanto no Japão", disse Fred Neumann, economista-chefe para a Ásia do HSBC em Hong Kong.

A fuga para a segurança dos títulos elevou os futuros dos títulos do governo japonês de 10 anos quase ao ponto de interromper as negociações, enquanto os rendimentos, que caem quando os preços sobem, devem ter uma queda de 35 pontos-base na semana - a maior queda desde 1993.

Os investidores, que esperavam pelo menos um aumento na taxa de juros pelo Banco do Japão este ano, praticamente eliminaram qualquer chance de aumento, desencadeando uma espetacular reversão da aposta do mercado em taxas mais altas e maiores margens de empréstimo.

Com a recente queda nos rendimentos do título de 10 anos dos EUA e a redução das expectativas de corte nos juros, o mercado está preocupado com o fato de que será mais difícil para o Japão aumentar os juros agora, disse Sean Taylor, diretor de investimentos da Matthews Asia.

"Portanto, os bancos japoneses estão considerando que não haverá aumento."

As ações do maior banco do Japão em valor de mercado, o Mitsubishi UFJ Financial Group, caíram 8,5% nesta sexta-feira, registrando uma perda semanal de 20% - a maior desde 2003.

O Mizuho Financial Group recuou 11% no dia e mais de 22% na semana, a maior queda desde 2008, enquanto as ações do Sumitomo Mitsui Financial Group perderam 8% no dia e mais de 20% na semana. A perda combinada do valor de mercado dos três bancos nesta semana ultrapassou 10 trilhões de ienes (US$69 bilhões).

"É um movimento de saída em massa das ações bancárias e acho que isso continuará", disse Amir Anvarzadeh, estrategista de ações do Japão da Asymmetric Investors.

O índice bancário japonês Topix, que atingiu o a máxima em 19 anos há apenas duas semanas, caiu 24% em relação a esse pico. Sua queda semanal de 20,2% é a maior nos dados da LSEG desde 1983.