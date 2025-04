Kremlin diz que Rússia precisa agir para proteger sua economia em meio à turbulência por tarifas

MOSCOU (Reuters) - A Rússia precisa tomar medidas adicionais para minimizar o impacto negativo sobre sua economia devido à turbulência do mercado global decorrente das tarifas impostas a países de todo o mundo nesta semana pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse o Kremlin nesta sexta-feira.

Na quinta-feira, Trump divulgou uma tarifa mínima de 10% sobre todas as importações para os Estados Unidos e impôs taxas mais altas a alguns dos maiores parceiros comerciais do país, provocando uma queda nos mercados financeiros mundiais e alimentando temores de uma desaceleração global.

A Rússia, juntamente com Belarus, Cuba e Coreia do Norte -- alguns dos países mais sancionados do mundo -- não tiveram tarifas adicionais e o rublo russo pouco se alterou em relação ao dólar norte-americano e ao iuan chinês na sexta-feira.

Também não reagiu fortemente à queda de 2% nos preços do petróleo, a principal commodity de exportação da Rússia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou escapou do tratamento punitivo de Trump porque não tem comércio "tangível" com Washington devido às sanções.

O comércio de mercadorias entre os dois países foi de US$3,5 bilhões no ano passado, de acordo com dados dos EUA, abaixo dos US$36 bilhões em 2021, o ano anterior ao início do conflito em grande escala na Ucrânia.

Peskov disse a repórteres em um briefing diário que as autoridades russas estavam monitorando de perto os mercados globais em busca de possíveis efeitos negativos na economia do país.

"Estamos vendo um nível bastante alto de turbulência nos mercados internacionais", declarou Peskov. "Estamos ouvindo previsões muito desfavoráveis de vários economistas, incluindo economistas de renome mundial, que estão pessimistas sobre essas últimas notícias."

Ele disse que, embora a economia russa seja robusta, graças aos esforços do governo, seriam necessários "esforços adicionais" para protegê-la de choques tarifários. Ele não especificou quais seriam esses esforços.

"Vamos apenas dizer que, com uma tempestade como essa, precisamos ser muito cuidadosos para minimizar os efeitos negativos em nossa economia", acrescentou Peskov.

(Reportagem de Gleb Stolyarov)