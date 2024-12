Mudança na política monetária pelo Politburo da China impulsiona títulos e ações de Hong Kong

XANGAI/HONG KONG (Reuters) - As ações e os títulos do governo da China avançaram nesta segunda-feira depois que o Politburo mudou sua postura em relação à política monetária, indicando mais afrouxamento está por vir e refletindo as medidas tomadas em crises anteriores.

Os rendimentos de referência de 10 anos caíram cerca de 4 pontos-base ,para 1,922%, um recorde de baixa.

O índice Hang Seng de Hong Kong saltou acima do nível de 20.000 após os anúncios, enquanto as ações de tecnologia subiram 4,3%. Houve ganhos acentuados em setores que vão desde bancos a empresas imobiliárias e de consumo, e os volumes saltaram.

As ações chinesas listadas em Hong Kong subiram 3,1%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,76%, atingindo a máxima em um mês.

No entanto, o índice de Xangai teve queda de 0,05%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,17%.

O crescimento da China estagnou com o colapso do mercado imobiliário, que esmagou a confiança e o consumo, e os investidores estão ansiosos para apostar que o governo irá ajudá-los.

A China adotará uma política monetária "moderadamente frouxa", de acordo com um relatório oficial de uma reunião das principais autoridades do Partido Comunista, uma mudança em relação à política "prudente" adotada pela última vez em 2010 para apoiar a recuperação da crise financeira global.

O governo também estabilizará os mercados de ações e de imóveis e deverá impulsionar "vigorosamente" o consumo e expandir a demanda doméstica "em todas as direções", disse a Xinhua, citando o Politburo, comentários que abordam diretamente as principais preocupações dos investidores.

"Isso dá uma grande esperança de mais apoio monetário, incluindo cortes diretos nas taxas de juros", disse Frances Cheung, chefe de taxas asiáticas e estratégia cambial do OCBC em Cingapura.

A menção explícita aos mercados acionário e imobiliário foi incomum e mostra que eles estão no foco das autoridades, disse Kenny Ng Lai-yin, estrategista de valores mobiliários da China Everbright Securities International.

Os investidores estrangeiros têm se mostrado, em sua maioria, céticos com relação aos ganhos recentes nos mercados chineses. Entretanto, a chefe para Grande China da Janus Henderson Investors, Victoria Mio, disse que os movimentos mostraram urgência diante das esperadas tensões comerciais com os EUA.

O Hang Seng subiu 12% e o índice de referência CSI300 da China avançou 23% desde o final de setembro, quando Pequim deu início aos cortes nas taxas e a um pacote de outras medidas para apoiar o setor imobiliário e reavivar os gastos dos consumidores.

A reunião do Politburo precede a Conferência Anual de Trabalho Econômico Central nesta semana, que define as principais metas e intenções de políticas para o próximo ano.

(Reportagem de redação Xangai e Summer Zhen em Hong Kong)