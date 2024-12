Lola, L'Oréal, TRESemmé e Wella: qual óleo para controlar o frizz é melhor?

Frizz é algo bem democrático, não importa se o seu cabelo é liso, ondulado, cacheado ou crespo, os fios arrepiados acabam deixam o look meio bagunçado — e nem todo mundo curte esse visual. Uma coisa que certamente contribui para isso é o clima mais úmido e cheio de vento da primavera brasileira. Felizmente, dá para lidar com o problema utilizando óleos capilares.

Cacheada de cabelo fino e com luzes, eu mesma demorei a aderir ao produto porque achava que podia pesar nos fios e roubar o volume. Mas era apenas uma questão de descobrir o jeito certo de usar e achar a versão mais adequada para o meu tipo de cabelo. Para descobrir isso, testei alguns modelos e comparei os resultados. Confira a seguir:

O que eu gostei

Não pesa. Indicado para fios finos ou normais, ele é superleve. Tem uma tecnologia que deixa a sensação de fios mais densos e nutre na medida.

Cachos sem frizz. Uso um pump dele junto com três pumps do meu ativador de cachos e o cabelo fica macio, brilhante, com bastante movimento e sem frizz. Vale cada centavo.

Leve, o óleo da Wella Professionals deixou meus cachos sem frizz Imagem: Divulgação

Multifuncional. Além de controlar o frizz, também pode ser usado para proteger dos danos por química (antes da coloração, descoloração etc.), como pré-xampu e tratamento noturno. Já fiz umectação com ele na hora de dormir, aplicando mecha por mecha do comprimento às pontas, e os fios amanheceram lindos.

Perfume suave. A fragrância é bem leve e não incomoda nem os narizes mais sensíveis.

Tamanho. Esse óleo tem uma embalagem grande e é bem econômico.

Ponto de atenção

Mesmo sendo leve, é bom maneirar na quantidade aplicada. A menos que você queira fazer uma umectação noturna, melhor se segurar para o aspecto do cabelo não ficar oleoso.

O que eu gostei

Muito brilho. É o forte dele: deixar o cabelo muito brilhoso. Isso ocorre porque, de acordo com o fabricante, ele tem uma tecnologia lamelar que corrige instantaneamente as irregularidades dos fios, fazendo a superfície ficar uniforme (e por isso com até sete vezes mais brilho, desde o primeiro uso).

Baixa o baby hair. Meio pump na palma das mãos é suficiente para controlar todos aqueles fiozinhos que ficam levantando ao redor do rosto, o famoso "baby hair".

Pode ser usado em vários momentos. Dá para usar tanto na finalização, com o cabelo úmido; como para controlar o frizz no dia seguinte, sobre os fios secos.

Além de dar muito brilho, é ótimo para controlar o arrepiado dos fios 'baby hair' Imagem: Divulgação

É leve. Não pesa nadinha —é o mais leve de todos os óleos que testei e não deixa aspecto oleoso.

Boa embalagem. O pump é bem delicado, facilitando a dosagem do produto. Vem em 60 ml, e é bom para ter na bolsa.

Pontos de atenção

Não é um óleo indicado para tratar a fibra capilar —ele tem apenas efeito cosmético. Outro ponto é que, mesmo sendo leve, não dá para exagerar na quantidade, ok?

O que eu gostei

Tratamento. Famoso no TikTok, esse óleo protege contra agressões do ambiente, penetra na fibra capilar, trata profundamente e dá brilho. Não à toa, senti os fios hidratados mesmo no dia seguinte à aplicação.

Leve. Mesmo protegendo e nutrindo profundamente, é um óleo leve, não gorduroso e que não pesa no cabelo.

Protetor térmico. Protege do calor até 230 graus. Ideal para usar antes do secador, chapinha ou escova secadora.

Versatilidade. Pode ser usado antes da escova para nutrir e hidratar os fios, como finalizador ou a qualquer momento do dia para disciplinar o frizz.

Além de controlar o frizz, também tem efeito de protetor térmico Imagem: Divulgação

Democrático. Sua fórmula tem seis óleos de flores que prometem se adaptar a qualquer tipo de cabelo.

Econômico. Fácil de aplicar, também rende bem: consegui usar no cabelo todo com apenas um pump.

Ponto de atenção

Assim como os outros óleos, vale segurar a mão na hora de aplicar para não deixar os fios com aspecto oleoso.

O que eu gostei

Reparação. Como o nome diz, esse é um óleo reparador para cabelos danificados, que passaram por processos químicos e estão fragilizados —e cumpre o que promete.

Muitos benefícios. Ele promete selamento e alinhamento de cutícula, além de nutrição desde o interior do fio. Também deixa os fios mais fortes, resistentes e sem frizz.

Brilho e maciez. Senti esses dois efeitos já na primeira aplicação.

Esse óleo da Lola tem tecnologia diferentona e nutre os fios Imagem: Divulgação

Tecnologia diferentona. Ele traz um sistema ativo canabinoide (CBA) e hair kombucha para cabelos leves, macios, com brilho e menos porosidade.

Textura única. É mais viscoso do que os outros óleos que testei e não tem perfume.

Ponto de atenção

A embalagem não é pump, então, a aplicação pode ser mais lenta, já que tem que ir de gota a gota. Outro ponto é que, como tem uma textura mais viscosa, é preciso redobrar a atenção na hora de usar para não ficar com o cabelo pesado.

O que mudou para mim?

Os quatro óleos são bons e eu usaria cada um deles em momentos diferentes. O da Wella, por exemplo, é maravilhoso para fazer umectação e para misturar no ativador de cachos, no dia a dia mesmo. Já o da Tresemmé é aquele produto coringa para baixar os fios arrepiados ao longo do dia.

O óleo da L'Oréal também é ótimo para tratar os fios, mas ele pode pesar no visual se exagerar na quantidade. Por fim, o óleo da Lola Cosmetics é bacana principalmente para quem quer recuperar fios danificados, mais do que ter brilho e baixar o frizz.

