Rússia diz que uso de mísseis Taurus contra país tornaria Alemanha participante direta de conflito na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse nesta quinta-feira que o uso de mísseis Taurus para atingir infraestruturas críticas russas seria considerado uma participação direta da Alemanha no conflito do país com a Ucrânia.

O próximo chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que apoia o fornecimento de mísseis de cruzeiro de fabricação alemã à Ucrânia.

(Reportagem de Dmitry Antonov)