Fed da Filadélfia nomeia Anna Paulson, do Fed de Chicago, como nova presidente

NOVA YORK (Reuters) - Anna Paulson, atual chefe de pesquisa do Fed de Chicago, foi escolhida para assumir a presidência do Federal Reserve da Filadélfia, informou o banco nesta quinta-feira.

Paulson assumirá o cargo em 1º de julho, substituindo Patrick Harker, que se aposentará no final de junho.

"Por duas décadas Anna demonstrou um forte compromisso com o duplo mandato do Federal Reserve de estabilidade de preços e máximo emprego", disse Anthony Ibargüen, presidente da diretoria do Fed da Filadélfia, em um comunicado.

"Sua ampla experiência técnica e seu foco voltado à missão serão um grande trunfo para o Fed da Filadélfia e para as comunidades que ele atende."

A nova presidente do Fed da Filadélfia ingressará na instituição em um momento difícil. O banco central dos EUA enfrenta grandes desafios econômicos e também tem tido que lidar com o presidente Donald Trump, que na quinta-feira cogitou o "término" da função de liderança do presidente do Fed, Jerome Powell.

As enormes tarifas comerciais de Trump acrescentaram uma incerteza considerável às perspectivas e colocaram em dúvida o papel dos mercados dos EUA de porto seguro global, em meio a expectativas de que o aumento das tarifas de importação alimentará a inflação e o desemprego.

(Reportagem de Michael S. Derby)