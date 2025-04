Bolsonaro permanece na UTI e tem melhora em exames laboratoriais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF, em Brasília, sem previsão de alta. O novo boletim médico divulgado na manhã desta quinta-feira, 17, informa que Bolsonaro mantém "boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências". "Apresenta também melhora dos exames laboratoriais", diz o texto.

O relatório do estado de saúde também diz que o ex-presidente segue se alimentando via corrente sanguínea, sem ingestão de alimentos pela boca, e que caminhará fora do leito como parte de fisioterapia motora e respiratória.

No perfil no Instagram, Bolsonaro publicou nesta quinta uma foto com um dos filhos, o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL), e escreveu que os resultados positivos dos exames dão a ele "mais alento e esperança a cada dia".

Há quase uma semana, Bolsonaro sentiu fortes dores abdominais e precisou ser atendido com urgência no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, de onde foi transferido horas depois para a capital Natal.

Neste domingo, 13, o ex-presidente passou por uma cirurgia de cerca de 12 horas, em Brasília, para desobstruir uma dobra no intestino delgado que dificultava seu trânsito intestinal. A equipe médica que realizou o procedimento no ex-presidente espera que o pós-operatório seja "prolongado".