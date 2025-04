Trump ataca presidente do Fed e diz que ele é 'muito lento' para reduzir as taxas de juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, nesta quinta-feira (17) ao dizer que é "muito lento" na redução das taxas de juros.

"O fim do mandato de Powell não pode acontecer de modo rápido o suficiente", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Tarde Demais, deveria ter reduzido as taxas de juros, como o BCE (Banco Central Europeu), há muito tempo, mas certamente deveria reduzi-las agora", escreveu Trump.

O mandato de Powell como presidente do Fed deve terminar em maio de 2026.

Após essa declaração, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, expressou seu apoio a Powell.

"Tenho grande respeito pelo meu amigo e estimado colega Jay Powell", disse Lagarde a repórteres em Frankfurt. "Temos uma relação forte e estável" entre os presidentes dos bancos centrais.

"Um Federal Reserve independente é vital para uma economia saudável, algo que Trump mostrou não ser uma prioridade para ele", escreveu o senador democrata Chuck Schumer no X.

O presidente do Fed alertou na quarta-feira que as tarifas impostas por Trump a praticamente todos os parceiros comerciais poderiam colocar o banco central na posição de ter que escolher entre lidar com a inflação ou o desemprego.

A política tarifária do presidente dos EUA tem deixado investidores e parceiros comerciais nervosos e cautelosos com sua estratégia de longo prazo e o que ela pode significar para o comércio internacional.

Trump pediu repetidamente a Powell que cortasse as taxas de juros, mas o banco central americano adotou uma atitude de esperar para ver, mantendo as taxas estáveis entre 4,25% e 4,5% desde o início do ano.

sdu/cat/er/es-bc/zm/nn/dg/aa/fp

© Agence France-Presse