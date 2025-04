China promete agir 'rápido' para estabilizar expectativas e fortalecer confiança do mercado

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, afirmou que o governo precisa lançar medidas econômicas com agilidade em momentos-chave e criar um ambiente de negócios mais estável para reforçar a confiança de empresas e consumidores. "Precisamos lançar medidas políticas em janelas críticas de tempo, agir cedo e rapidamente", afirmou durante reunião do Conselho de Estado realizada nesta quinta-feira, em Pequim.

O encontro teve como foco a "gestão de expectativas" e a coordenação de políticas voltadas ao fortalecimento da confiança no país.

"Devemos criar um ambiente de desenvolvimento justo, estável e previsível para as empresas", afirmou o premiê.

Segundo Li, a economia de mercado é, em grande medida, uma "economia de expectativas". Por isso, a formulação de políticas precisa ir além do equilíbrio entre oferta e demanda, incorporando também a orientação das expectativas dos agentes. "É necessário ajustar as políticas conforme a evolução do cenário, identificar os pontos-chave e lançar políticas eficazes no tempo certo", destacou.

Li ainda defendeu que o governo seja "ousado quando necessário" e use "combinações de medidas" capazes de gerar "resultados concretos que o mercado possa perceber". Para o premiê, comunicar bem as políticas é tão importante quanto formulá-las. "É essencial entregar de forma proativa e precisa, reforçando a interação com o mercado", disse.

O primeiro-ministro chinês ainda ressaltou a importância de avançar com reformas estruturais e manter a segurança jurídica. "Devemos proteger os direitos legais de todos os tipos de entidades econômicas", concluiu.