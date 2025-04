BCE discutiu corte de 50 pontos-base, mas decisão de cortar 25 pb foi unânime, diz Lagarde

Em meio a um cenário de incertezas globais, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu cortar os juros em 25 pontos-base (pb), uma medida unânime, embora tenha sido discutido um corte maior, de 50 pb, revelou a presidente da instituição, Christine Lagarde, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 17. A decisão ocorre enquanto tensões geopolíticas na Europa e no Oriente Médio continuam sendo uma grande fonte de incerteza, com impactos ainda difíceis de mensurar, afirmou ela.

Lagarde destacou que fatores como a fragmentação das cadeias globais de oferta e eventos climáticos extremos podem pressionar a inflação no médio prazo, especialmente nos preços de alimentos. Por outro lado, a menor demanda por exportações europeias pode ajudar a reduzir os preços na zona do euro.

Apesar dos desafios, a autoridade monetária vê um possível apoio ao PIB com o aumento de investimentos em defesa e infraestrutura. No entanto, as tensões comerciais devem ter um choque negativo na demanda e no crescimento econômico, cuja extensão ainda é incerta.

"Antecipamos que as tensões terão efeitos negativos, mas não sabemos qual será a extensão desses impactos no curto e no longo prazo", afirmou Lagarde.

Ela admitiu que há visões divergentes dentro do BCE sobre como esses fatores afetarão a economia, reforçando a postura de cautela na condução da política monetária.