Petrobras reduz preço do diesel para as distribuidoras a partir de amanhã

A Petrobras reduzirá seus preços de venda de diesel para as distribuidoras a partir de amanhã.

O que aconteceu

O preço do diesel A passará a ser, em média, de R$ 3,43 por litro, uma redução de R$ 0,12 por litro.

Redução ao consumidor será de R$ 0,10. Considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,95 /litro, uma redução de R$ 0,10 a cada litro de diesel B.

Desde de dezembro de 2022, preço foi reduzido em 23,6%. Com o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel para as distribuidoras em R$ 1,06 / litro, uma redução de 23,6%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,59/ litro ou 31,7%.

Presidente da Petrobras havia dito que era hora de analisar os preços novamente. Na terça-feira (15), Magda Chambriard disse que já estava na hora de olhar novamente o comportamento dos preços, já que o último ajuste do diesel foi no dia 1º de abril. "Os preços dos combustíveis fazem parte do dia a dia, olhamos de 15 em 15 dias. Nem os conselheiros privados, nem os governamentais reclamam disso", afirmou, após evento no Rio de Janeiro.