Descontrole das polícias é problema nacional, diz coronel da reserva da PM

Os seguidos casos de violência policial revelam que o descontrole dos agentes de segurança pública se tornou um problema em todo o Brasil, avaliou José Vicente da Silva Filho, coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, em entrevista ao UOL News nesta terça (2).

Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, chamou casos de violência policial de "antiprofissionais" e exaltou o papel da PM. A declaração veio após episódios em série, como o de um PM flagrado jogando uma pessoa de uma ponte durante abordagem e o de um homem morto com tiros nas costas após furtar uma loja.

O Ministério Público tem uma função constitucional importante de controle externo das polícias em todo o Brasil, mas faz pouco esse trabalho, de maneira geral. É um problema de ordem nacional essa questão do descontrole das polícias.

O governador de São Paulo [Tarcísio de Freitas] tem esse compromisso de fazer uma revisão. Se não fizer, não saberemos o que acontecerá. Se não houver uma medida preventiva, sabemos que isso [violência policial] continuará acontecendo.

Isso pesará não só para a sociedade, mas também politicamente. Imaginamos que um governo com uma nova mentalidade, como o Tarcísio, seria capaz de fugir desse lugar comum de mostrar masculinidade política de enfrentamento, de ir para cima do crime. A população aplaude, mas quem tem consciência cívica mínima não pode aplaudir isso. José Vicente da Silva Filho, coronel da reserva da PM-SP

Silva Filho avalia que houve um retrocesso na política de segurança pública de São Paulo e defende uma reforma neste sistema.

Retrocedemos, sim. Não adianta agora uma medida, um problema. Nós precisamos fazer uma revisão da política de segurança. Isso significa um pacote, um conjunto de procedimentos, principalmente aqueles para evitar que essas coisas aconteçam. Alguns indicadores valem como incentivo para alguns indivíduos que extrapolam completamente, como nos casos dessas mortes.

Temos um incremento de letalidade esse ano, de mais de 80%, sem haver uma correspondência em termos de aumento da violência no Estado. Pelo contrário: o Estado ainda exibe os melhores resultados de segurança do país. Isso se deve a uma grande massa de policiais, que fazem em torno de 10 milhões de atendimentos por ano.

A polícia não está massacrando à toa, descontroladamente. Ela faz um excelente trabalho e os resultados estão aí. José Vicente da Silva Filho, coronel da reserva da PM-SP

Veja a íntegra do programa: