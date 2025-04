Motorista de aplicativo é preso por suspeita de estuprar passageira em SP

Do UOL, em São Paulo

Um motorista de aplicativo foi preso ontem por suspeita de assaltar e estuprar uma passageira na zona norte de São Paulo.

O que aconteceu

Vítima, uma mulher de 21 anos, contou à polícia que o crime aconteceu durante uma corrida. Ela chamou o carro do aplicativo inDrive no bairro da Casa Verde no dia 23 de março.

Após 15 minutos de trajeto, o homem anunciou um assalto, segundo a vítima. Ela contou que o motorista a ameaçou de morte e a obrigou a ter relações sexuais com ele após a passageira se negar a entregar o celular.

A mulher conseguiu fugir do carro após o estupro. "Ele foi atrás dela, ela começou a gritar e uma moradora das proximidades prestou socorro. Neste momento, ele fugiu", explicou a delegada Érica Birkett Campos, do 13º DP, ao UOL.

A vítima foi à delegacia no dia 27 de maio e o homem foi preso preventivamente ontem. Ele, que usava os próprios dados no cadastro de motorista do aplicativo, foi encontrado pela polícia em casa.

O homem já era investigado por um caso semelhante, quando outra passageira, uma mulher boliviana, buscou a polícia para denunciar uma violência sexual cometida durante uma corrida. Ao contrário da primeira vítima, a mulher que buscou a polícia no dia 23 de março era brasileira, mas filha de bolivianos, explicou a delegada ao UOL.

Na delegacia, o homem confessou a tentativa de assalto, mas negou que tenha cometido o estupro. O nome dele não foi divulgado pela polícia e o UOL não conseguiu contato com a defesa dele até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

Ao UOL, a inDrive disse que investiga o caso internamente e colabora com as autoridades competentes. Em nota, a empresa afirmou que tem "um protocolo rigoroso para garantir que situações como essa sejam tratadas com a seriedade que merecem".

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.