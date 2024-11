Apple Watch está com 39% OFF; nós testamos e dizemos se vale a pena comprar

Há duas semanas comecei a testar o Apple Watch Series 10 e desde então ele não sai do meu pulso (só para carregar). Ele virou um quase personal, computador de pulso e incentivador da minha saúde. O modelo está com desconto de Black Friday, saindo com até 39% OFF.

Usei a versão de 42mm em alumínio e realmente ele é mais leve e mais fino do que os modelos anteriores - principalmente o meu Series 3, que estou acostumada a usar. A tela ficou proporcionalmente maior (30%), expandindo nas laterais. Isso tornou ligeiramente mais fácil a navegação pelos aplicativos e digitar.

O que eu gostei

Companheiro 24 horas por dia. Assim como em outros modelos, o relógio da Apple dá informações de saúde e alertas incentivando o movimento do corpo ou relaxamento da hora que você acorda e até depois de dormir, o que eu gostei bastante (é possível desligar algumas notificações caso você prefira), ainda mais pelo fato de o aparelho analisar a qualidade do sono.

Com o monitoramento de sinais vitais e metas de exercício, o Apple Watch Series 10 passou o dia me sugerindo melhorias para saúde e informando sobre minha respiração, batimentos, temperatura e oxigenação no sangue - quase um check up no pulso.

Ele também tem recursos para lembrar você de tomar algum medicamento. Eu testei e foi ótimo receber um lembrete direto no pulso com os dados do que eu precisava tomar e com o horário correto. Aqui é bom reforçar que nenhum smartwatch deve ser usado para substituir exames laboratoriais e médicos. Os dados que eles exibem são apenas indicativos de saúde.

Mais dados úteis de saúde: oxigenação no sangue e eletrocardiograma ECG. Acho válido um destaque para essas duas funções.

É possível ter indícios de como o seu coração está através do ECG simples: você coloca o dedo na coroa giratória por um tempo e o relógio usa os batimentos cardíacos para identificar possíveis irregularidades (como arritmia). Lembrando que o relógio não é capaz de captar sinais de um ataque cardíaco. Ao perceber qualquer desconforto incomum, procure atendimento médico com urgência.

Além do ECG, é possível medir a oxigenação do sangue, com resultados em menos de 30 segundos. Testei as duas funcionalidades e recebi retornos sobre o funcionamento do meu coração em descanso, enquanto dormia e durante exercícios físicos.

Análise detalhada do meu sono. Os recursos de análise do sono foram aprimorados no Series 10 com a detecção de apneia do sono (uma condição em que a pessoa para de respirar por alguns instantes enquanto dorme). Infelizmente, a função ainda não foi liberada no Brasil. Ela aguarda a autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O que já funciona - e muito bem - são os gráficos da qualidade do sono. Além da frequência respiratória, o smartwatch exibe dados de batimentos cardíacos e tempo de sono:

REM (estágio com maior concentração de sonhos).

Essencial (sono leve).

Profundo (corpo mais relaxado).

Ele indicou ainda quais momentos eu acordei durante a noite.

Sistema de alarme "salvou" meu casamento. Graças ao sistema de alarme tátil, no lugar de o meu marido acordar sem precisar com o meu despertador, as pequenas vibrações no meu pulso foram suficientes para que eu levantasse.

Foi um dos meus recursos preferidos, e evitou muito mal humor matinal aqui em casa. No horário indicado, o relógio começa a emitir vibrações no pulso que vão aumentando aos poucos.

Foco na saúde de pessoas que menstruam. Seguindo outros modelos, o Apple Watch 10 tem um acompanhamento de ciclo menstrual com ajuda da análise de dados de temperatura corporal (medida durante o sono).

Depois de no mínimo dois ciclos menstruais completos, o relógio consegue já estimar a data da futura menstruação e o início da ovulação — recursos interessantes para quem tem o ciclo mais regular e deseja ou não engravidar.

Além disso, é possível registrar diversas informações para criar quase um diário da sua saúde: registro de sangramento, sintomas como cólica e dor de cabeça, desvio de ciclo, uso de anticoncepcional, entre outros.

GPS mais preciso e modos de exercícios variados. Como pratico corrida pelo menos três vezes na semana, é muito importante ter um relógio com a medição correta de quilometragem e ritmo médio. E gostei do desempenho e do conforto do Series 10 (usei a pulseira loop esportiva).

O GPS do meu Apple Watch Series 3 demora um pouco para calibrar, o que fazia o resultado do exercício ser um pouco diferente do que realmente era. Com o lançamento não tive esse problema (até porque ele está várias gerações na frente do meu velho companheiro).

Aproveitei também para comparar o seu desempenho na corrida com um relógio Garmin (marca popular entre corredores mais experientes) e o aplicativo Strava, para entender se os parâmetros estavam batendo. E sim, a variação foi quase mínima de um para outro (conforme foto).

Comparativo de distância no Apple Watch 10 e Garmin Imagem: Arquivo pessoal

Com modelos anteriores que já chegue a usar (Apple Watch Series 1 e Series 3), a variação chegava até 500m de diferença, o que para quem pratica exercícios de distância e busca melhora na performe faz muita diferença.

Além disso, o lançamento traz mais informações como nível de esforço, distância dos passos, níveis de respiração e batimentos cardíacos.

Se você não gosta de corrida, sem problemas. O smartwatch tem várias outras modalidades, como futebol, bicicleta, tênis, yoga, lutas, pilates, entre outros. Você poderá registrar até quando sair para se divertir com seus amigos, no modo Dança Social - ou seja, a Apple quer que relógio esteja com a pessoa em diversos momentos mesmo do dia a dia.

Bateria dura até dois dias. Usando o relógio por 24 horas completas, a bateria durou quase dois dias no meu pulso, sendo suficiente para analisar duas noites de sono sem carregar.

O carregamento foi outro aspecto que melhorou. Agora com recarga turbo, é possível carregar 80% da bateria em 30 minutos.

Relógio agora reproduz músicas sem precisar de fones. Outro recurso bem legal é que os alto-falantes embutidos do dispositivo agora podem ser usados para reproduzir mídias, como músicas e podcasts, além de receber ligações.

Pontos de atenção

Sem tantas mudanças em relação ao Series 9. Tecnicamente, os dois são parecidos. A maior mudança fica pela tela com melhor aproveitamento de espaço e um ou outro recurso (como ter um sensor de temperatura da água e um de profundidade).

Preço alto. Apesar de já ser possível encontrar o modelo em promoção, o valor ainda é elevado. A compra vai compensar se você utilizar o máximo possível dos recursos disponíveis do aparelho.

Restrição de funcionar somente com produtos da Apple. Assim como outros modelos, o Series 10 precisa de um iPhone para funcionar em sua totalidade, o que limita o uso para usuários de Android.

Bateria de concorrentes dura mais. Em relação ao Apple Watch Series 9, a bateria consegue ser recarregada mais rápido, mas a duração é a mesma. E existem relógios de outras marcas melhores neste quesito, como o Huawei Watch Fit 3, que já testamos.

Carregador turbo não vem na caixa. Como o modelo requer um carregador turbo para deixar a recarga mais rápida, você vai precisar comprar uma fonte compatível com o cabo que acompanha o relógio.

O que mudou para mim

Fiquei mais atenta a minha saúde durante o uso do relógio. Receber informações de sinais vitais importantes ou nível elevado de esforço durante um exercício, me fez mudar alguns hábitos de movimento e alimentação.

Além disso, comecei a perceber uma melhora no sono, já que eu ajustei os meus horários para as recomendações do relógio, assim eu tive uma recuperação melhor e senti, de fato, mais disposição depois disso.

Para quem eu indico?

Quem busca um modelo completo de smartwatch. Ele é um parceiro ágil e prático para diversas atividades do dia a dia, tornando a rotina mais otimizada, além da atenção mais direcionada com a saúde a partir dos dados que ele gera.

Se você quer e pode investir um pouco mais em um relógio inteligente, o Apple Series 10 entrega o que promete. Se você tem um pouco menos para investir, uma alternativa próxima é o Apple Watch Series 9 ou o Apple Watch SE (2ª geração), que acaba abrindo mão de alguns recursos e sensores, mas ainda é um ótimo aparelho para acompanhar atividades físicas e a qualidade do seu sono.

Ficha técnica

Tamanho e peso: 46 mm - a partir de 36,4 gramas/ 42 mm - a partir de 30 gramas;

46 mm - a partir de 36,4 gramas/ 42 mm - a partir de 30 gramas; Processador : S10 SiP com dois núcleos de 64 bits, Neural Engine de 4 núcleos e 64 GB de capacidade;

: S10 SiP com dois núcleos de 64 bits, Neural Engine de 4 núcleos e 64 GB de capacidade; Tela: OLED com amplo ângulo de visão, até 2.000 nits de brilho;

OLED com amplo ângulo de visão, até 2.000 nits de brilho; Bateria: até 18 horas de uso normal, até 36 horas no Modo Pouca Energia

até 18 horas de uso normal, até 36 horas no Modo Pouca Energia Sistema operacional: watchOS 11

watchOS 11 Durabilidade: Resistência à água de 50m, resistência à poeira (IP6X)

