Nível de rio tem aumento repentino em Petrópolis e deixa moradores com medo

A forte chuva que atinge Petrópolis neste final de semana elevou de forma repentina o nível do rio Poço dos Padres, na região da rua Alberto Pullig, conhecida como Bela Vista, no bairro do Itamarati. Moradores se assustaram com a força das águas.

O que aconteceu

Leito do rio, que estava praticamente seco nos últimos dias, encheu de repente durante o temporal. Moradores publicaram hoje vídeos nas redes sociais em que se mostram preocupados com o aumento do volume da água e a força da correnteza.

"Estava muito tempo sem chover e o rio estava muito seco", contou ao UOL Adriele Farroco, moradora do bairro. "Com o volume de chuva de ontem e hoje aumentou bastante."

Apesar do susto, Adriele relata que o medo é constante, mas não presenciou nenhuma tragédia até o momento. "Graças a Deus nunca atingiu casa nenhuma. Mas quem mora na beira do rio fica com medo de aumentar demais e entrar nas casas ou até mesmo derrubar algum alicerce", disse.

Cidade declarou estado de emergência

No início da noite, a prefeitura declarou situação de emergência em Petrópolis. "O principal motivo é conseguir recursos, principalmente do Governo Federal, para restabelecimento da cidade", diz nota divulgada pelo prefeito Hingo Hammes (PP).

Há 98 pessoas estão desalojadas na cidade. São 60 adultos, 30 crianças, oito adolescentes e cinco cães.

A subida para a serra está fechada. A cidade chegou a acionar a sirene para risco de inundações.

Foram registrados mais de 90 chamados à Defesa Civil entre ontem e hoje. Moradores pediram ajuda para lidar com deslizamentos, árvores caídas, blocos rolando, problemas nas estradas, postes caídos e alagamentos.

Município registrou mais de 300mm de chuva nas últimas 24 horas. A previsão é que a chuva continue forte na cidade nas próximas horas.