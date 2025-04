BC apresenta resultados do LIFT e lança novo ciclo da iniciativa em evento no dia 30 de abril

O Banco Central e a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac) promovem no dia 30 de abril o LIFT Day 2025, voltado à apresentação dos resultados das últimas edições e ao lançamento do novo ciclo da iniciativa. O evento ocorre de 9 horas às 18 horas, na sede do BC, em Brasília.

Nesta edição, serão apresentados os resultados do LIFT Lab 2023, que retomou suas atividades em 2024. Sete projetos, com temas como "compliance e prevenção à lavagem de dinheiro", "gateway de interoperabilidade" e "score chave Pix" estão entre os destaques.

O evento também trará os estudos da mais recente edição do LIFT Learning, que explorou soluções para transações entre redes blockchain, promovendo interoperabilidade.

O Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT) foi criado em 2018 e está alinhado à Agenda BC#. A ideia é impulsionar a inovação no Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Hoje, há quatro iniciativas sob o guarda-chuva do projeto: LIFT Lab (aceleração e projetos de inovação financeira), LIFT Learning (pesquisa de soluções em parceria com o mercado e academia), LIFT Challenge (edição temática om foco em desafios do setor) e LIFT Data (desenvolvimento de soluções baseadas em dados).

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Interessados podem solicitar a participação ao BC.