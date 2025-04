Petrópolis e Angra dos Reis têm risco muito alto de deslizamento, informa Governo do RJ

O governo do Rio de Janeiro informou na noite deste sábado, 5, que diversas cidades do estado fluminense estão em risco muito alto (o mais alto da escala de cinco níveis) para ocorrências hidrológicas e geológicas. Diferentes partes do Rio, incluindo a região serrana, metropolitana e litoral, próximo de São Paulo, foram castigadas pelas fortes chuvas que caem desde sexta-feira, 4.

As chuvas podem perder força ao longo de domingo, 6, mas o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para algumas partes do Estado. O aviso é válido até o período da manhã. Os temporais poderão ter um volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h.

"Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o Inmet. O alerta vale para as seguintes regiões: Central Espírito-santense, Sul Espírito-santense, Zona da Mata, Sul Fluminense, Noroeste Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Centro Fluminense, Metropolitana do Rio de Janeiro, Sul/Sudoeste de Minas, Norte Fluminense, Vale do Rio Doce.

Conforme divulgado pelo Governo do Rio de Janeiro:

- Petrópolis e Angra dos Reis estão sob o risco máximo de ocorrências geológicas, conforme apontou a gestão estadual, por volta das 20h40, nas redes sociais, com base em informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemaden. "Risco muito alto para deslizamentos", indicou o governo.

- Com relação a riscos hidrológicos, que incluem transbordamento de rios e alagamentos de vias, mais munícipios estão sob o mesmo alerta máximo. São os casos da capital Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados, Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.

Petrópolis registra mais de 300 mm de chuva

A cidade de Petrópolis registrou mais de 300 mm de chuva neste sábado, e a prefeitura local decretou situação de emergência por conta dos fortes temporais. A Defesa Civil do municípios atendeu 99 chamados por conta das chuvas, incluindo ocorrências de deslizamentos, quedas de árvores, rolamento de blocos, problemas em vias, queda de postes, e alagamento. Não há vítimas, segundo a administração municipal.

O prefeito Hingo Hammes (PP) disse que será necessário recursos "principalmente do Governo Federal" para o restabelecimento da cidade. O governador Claudio Castro (PL) também esteve na cidade e, em coletiva de imprensa, informou que o processo de limpeza da cidade começará após a passagem da chuva e diminuição dos riscos geológicos. "Pedimos para que a população respeite os avisos da Defesa Civil", disse o governador.

Conforme boletim meteorológico da cidade, válido até meio-dia de domingo, 6, a previsão do tempo na cidade é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuvas moderada a forte, com a possibilidade de serem "muito fortes" e acompanhadas de raios e rajadas de vento. A temperatura máxima de 19°C e temperatura mínima de 15°C

Angra dos Reis

A cidade de Angra dos Reis, no litoral sul fluminense, também foi fortemente atingida pelas chuvas, cujo volume ultrapassou os 324 mm, entre sexta e sábado. Até a última atualizada da administração municipal, 346 estavam desalojadas. A prefeitura decretou situação de emergência (o que dá o direito da cidade acessar recursos estaduais e federais de forma mais ágil), e registrou deslizamentos transbordamento de rios e "danos em diversas áreas da cidade". Caminhões e retroescavadeiras foram utilizados para limpeza e desobstrução de vias e córregos.

Teresópolis

Teresópolis, também na região serrana do Rio, sofreu com os impactos das chuvas. A cidade permanece em estado de alerta e a prefeitura avisa sobre os riscos de deslizamentos, apesar de a previsão apontar diminuição das chuvas nas próximas horas. A administração municipal também orientou para que os lojistas fechassem o comércio mais cedo. Registros postados nas redes sociais mostram enxurradas e vários locais do municípios embaixo d’água.

Capital aciona sirenes

A capital também registrou vários pontos de alagamentos e acumulados de mais de 100 mm em regiões como Alto da Boa Vista (moradores de lá foram alertados para o risco de deslizamentos), Anchieta, Tijuca e no Grajaú.

No início da manhã, a Defesa Civil Municipal acionou dez sirenes do Sistema de Alerta e Alarme nas comunidades da Formiga, Andaraí e Borel, na Grande Tijuca. Às 11 horas, as sirenes voltaram a ser acionadas no Andaraí e no Borel devido ao risco de deslizamentos. A Defesa Civil atendeu chamados para quedas de árvores, alagamentos, deslizamentos e desabamentos, todos sem vítimas.

No Morro do Andaraí, uma escadaria de acesso às casas desmoronou. Em Anchieta, uma casa caiu e fez com que imóveis vizinhos também fossem interditados. Um aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil está em vigor até a manhã deste domingo. Por conta disso, a ciclovia Tim Maia foi fechada preventivamente e só será reaberta após cessar a ressaca.

Duque de Caxias entra em alerta máximo

A cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, entrou em alerta máximo (nível 5) devido às chuvas que atingem a cidade e o risco de deslizamentos. A prefeitura usou as redes sociais para pedir à população que evite deslocamentos desnecessários. "A previsão indica mais pancadas de moderadas a fortes nas próximas horas. A Defesa Civil segue monitorando a situação e pode emitir novos avisos a qualquer momento", diz o município.