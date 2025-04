Hoje é Dia: Parkinson, Dia do Jornalista e Cora Colina são destaques

Muitas datas importantes marcam esta semana, abrangendo temas de saúde, inclusão e direitos humanos. A primeira efeméride que destacamos é o Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, com foco na prevenção de doenças. As organizações da área e os especialistas preconizam a importância da alimentação balanceada, da regularidade na prática de exercícios físicos e os cuidados com a saúde mental. O programa Revista Brasil, da Rádio Nacional, abordou o tema em uma entrevista esclarecedora, nesta edição de 2023. A Organização Mundial da Saúde (OMS), que criou a efeméride, destaca a necessidade de garantir que todos os povos tenham acesso aos serviços de saúde. Este foi o foco desta reportagem da Agência Brasil de 2018. A TV Brasil também deu grande destaque ao tema, falando de políticas de promoção da saúde nesta edição de 2022 do programa Ciência é Tudo.

Ainda na temática de saúde, o dia 11 de abril marca o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. A enfermidade atinge pessoas com mais de 60 anos e, entre os sintomas, provoca tremores e dificuldades para se movimentar. Apesar de não ter cura, pode ser controlada com medicamentos e hábitos saudáveis. O Ministério da Saúde estima que cerca de 200 mil idosos tenham o problema no Brasil. A doença se manifesta de forma diferente de pessoa para pessoa, e os sintomas nem sempre são os mesmos, o que dificulta um diagnóstico seguro. Por isso, é comum que os pacientes enfrentem falta de entendimento e suporte de familiares e amigos, preconceito e a necessidade de fazer uma verdadeira peregrinação por vários médicos para entender sua real situação. Essas dificuldades foram tema desta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2020. Os sintomas, tratamento e preconceito foram destacados nesta reportagem da Radioagência Nacional, no programa Revista Brasília, da Rádio Nacional, e no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil. Todas as edições são de 2023.

Inclusão

Nessa mesma semana também celebramos a diversidade, com o Dia Nacional do Sistema Braille, em 8 de abril. A data foi instituída para chamar a atenção da sociedade sobre a importância de assegurarmos formas de inclusão das pessoas com deficiência visual. E o braile é a única forma de alfabetização de crianças cegas ou com baixa visão. A avaliação dos especialistas e das organizações que trabalham no acesso à educação dessas pessoas é que a acessibilidade melhorou no Brasil, mas ainda é insuficiente, como mostra esta reportagem da Agência Brasil, e esta outra aqui, do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, ambas de 2023. O tema também foi abordado nesta reportagem de 2022 da Radioagência Nacional.

Liberdade de imprensa

O Dia do Jornalista é celebrado em 7 de abril. A data homenageia os profissionais que desempenham um trabalho fundamental para a sociedade mas que enfrentam cada vez mais dificuldades, como interesses políticos e econômicos, que comprometem a independência da atividade; a concorrência das fake news nas redes sociais e o pior: a violência. Relatório da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) mostra que, no ano de 2022, os jornalistas brasileiros foram vítimas de 557 ataques, 23% a mais do que no ano anterior. Foram gritos, empurrões, socos, ameaças e intimidações, sofridos em pleno expediente ou fora dele. O relatório foi destacado nesta reportagem da Agência Brasil e nesta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil, ambas de 2023. Também é expressivo o número de jornalistas que perdem a vida fazendo a cobertura de conflitos armados em diferentes partes do mundo. Em 2024, a ONG Repórteres sem Fronteiras contabilizou 54 mortos, como destacado nesta outra reportagem, também da Agência Brasil.

Combate ao racismo

"Árvores do sul produzem uma fruta estranha. Sangue nas folhas e sangue nas raízes. Corpos negros balançando na brisa do sul." Este é um trecho da letra da música "Strange fruit', composta e interpretada por Billie Holiday, cantora de blues e jazz americana que nasceu no dia 7 de abril de 1915, há 110 anos. A canção era uma forte e veemente denúncia contra a violência racial em 12 estados do Sul dos Estados Unidos na década de 1940, onde afro-americanos eram linchados, brutalmente assassinados e tinham seus corpos pendurados em árvores, como "frutas estranhas", como diz a música. Negra, Billie Holiday teve uma vida sofrida e marcada pela violência, e bateu de frente com a sociedade para denunciar o racismo. Donos das casas de shows boicotaram "Strange fruit'. Emissoras de rádio baniram a música, e a própria gravadora, por muito tempo, se recusou a gravá-la. Também o governo americano se incomodou com a comoção social provocada pela música, e Billie foi perseguida pelo FBI, que usou seu vício em heroína como desculpa para cassar sua licença para cantar, em 1947. Os veículos da EBC deram destaque à história e à luta de Billie Holiday e a homenagearam em várias ocasiões, como você pode conferir nas reportagens abaixo:

História Hoje, da Rádio Nacional (2014)

Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil (2015)

Momento Três, da Rádio Nacional (2016)

Antena MEC, da Rádio MEC (2019)

Esporte

O paulista Moacir Barbosa é considerado um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. Mas até sua morte, no dia 7 de abril de 2000, sofreu com a pecha de "vilão" da Copa do Mundo de 1950. Naquele ano, o Brasil sediava seu primeiro mundial e disputou a final com o Uruguai. Os torcedores que lotavam o estádio do Maracanã eram puro otimismo, pois um empate garantiria o título de campeão em casa. Mas, aos 34 minutos do segundo tempo, o ponta-direita Alcides Ghiggia chutou rasteiro, sem tanta força, no canto esquerdo do gol, e Barbosa não alcançou. A multidão no Maracanã se calou, e o gol decretou o bicampeonato do Uruguai, na vitória por 2 a 1. O episódio ficou eternizado como Maracanazo. Saiba mais sobre a trajetória de Barbosa nesta reportagem de 2021 da Agência Brasil, e sobre a derrota do Brasil na final da Copa de 1950 nesta outra aqui, também da Agência Brasil, publicada em 2020.

Literatura

Há 40 anos, no dia 10 de abril de 1985, perdíamos Cora Coralina, poetisa que eternizou, em versos, as coisas simples, a natureza e o cotidiano no interior de Goiás. Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, nome verdadeiro da escritora, vendia doces para se sustentar, e começou na poesia somente aos 75 anos. Com pouca escolaridade - estudou até a quarta série do antigo primário - Cora se destacou na cena literária e recebeu a atenção e admiração de outros gigantes da literatura, como Carlos Drummond de Andrade e Jorge Amado. Especialistas destacam na poetisa sua inteligência simples, madura e densa. A grandeza da obra de Cora Coralina foi tema desta edição do Antena MEC, da Rádio MEC, veiculada em 2019, e desta reportagem da Agência Brasil, de 2020. O programa Revista Brasil, da Rádio Nacional, celebrou os 135 anos do nascimento de Cora em 2024. E a TV Brasil falou sobre a trajetória da poetisa em 2019, nesta edição do jornal Repórter Brasil.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 6 a 12 de abril de 2025.

Abril de 2025 6 "Arrastão", composta por Edu Lobo e Vinicius de Moraes e interpretada por Elis Regina, vence o I Festival de Música Popular Brasileira (60 anos) Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz - comemoração instituída pela 96ª sessão da Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/67/296 de 18 de setembro de 2013 7 Nascimento da cantora de jazz estadunidense Billie Holiday (110 anos) Morte do goleiro paulista Moacir Barbosa (25 anos) - considerado um dos maiores goleiros de sua época, Barbosa é mais lembrado por sua participação na derrota da seleção brasileira na final da Copa do Mundo de 1950, contra o Uruguai Dia do Jornalista Dia Mundial da Saúde - comemoração instituída por países-membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) para ser observada a partir de 1950 8 Morte do bailarino e coreógrafo russo Vaslav Nijinski (75 anos) - conhecido por revolucionar o balé no século XX. A ele é atribuído o início da dança moderna Dia Nacional do Sistema Braille Dia Mundial da Luta Contra o Câncer Dia Internacional dos Ciganos Aniversário de Cuiabá (MT) (306 anos) 9 Nascimento do cantor e compositor fluminense Roberto Silva (105 anos) - na década de 1940, realizou suas primeiras gravações, e foi do elenco das rádios Nacional e Tupi. Nesta última ficou conhecido como "príncipe do samba", e suas interpretações são características pelo estilo sincopado e levemente dolente que encontrou para cantar samba, inspirado em dois ídolos anteriores, Cyro Monteiro e Orlando Silva Início do programa "Falando de música", da Rádio MEC (72 anos) 10 Morte da poetisa e contista goiana Cora Coralina (40 anos) - considerada uma das maiores escritoras brasileiras O músico britânico Paul McCartney anuncia publicamente sua saída da banda "The Beatles" (55 anos) 11 Nascimento do músico, cantor e compositor paulista José Eduardo França Pontes, o Dudu França (75 anos) Dia Mundial da Doença de Parkinson 12 Morte da cantora fluminense Helena Costa, a Heleninha Costa (20 anos) - em 1946, a convite de César Ladeira, transferiu-se para a Rádio Nacional, participando do programa "Música do coração" e dos melhores musicais noturnos da emissora Lançamento do filme "O Vagabundo", de Charles Chaplin (110 anos) Fundação da Associação Ferroviária de Esportes, conhecida como Ferroviária, na cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo (75 anos) Acidente aéreo do voo Transbrasil 303 em Florianópolis-SC (45 anos) - após o acidente, a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Infraero desenvolvem e implementam tecnologias de controle de voos mais seguras no Brasil

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.