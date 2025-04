Verstappen (Red Bull) supera McLarens e vence GP do Japão; Bortoleto é 19º

O piloto holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial, conquistou neste domingo (6) sua primeira vitória da temporada 2025 da Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio do Japão.

Verstappen, da Red Bull, que largou da pole position, superou as duas McLarens, do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, aos quais superou em 1,4 e 2,1 segundos, respectivamente.

"Você pilotou perfeitamente, ótimo trabalho", comemorou o chefe da Red Bull, Christian Horner, parabenizando seu piloto pelo rádio.

"É maravilhoso! Mostramos que nunca desistimos. É fantástico. Nosso fim de semana foi incrível", respondeu Verstappen.

Quando alguns começavam a falar de um declínio da carreira do holandês, 'Mad Max' mostrou que ainda é o melhor piloto do grid e que não abrirá mão do título sem lutar.

Depois de conquistar a pole por 12 milésimos de segundo para surpresa geral no sábado, Verstappen dominou a corrida deste domingo do início ao fim, sem dar a menor chance a Norris e Piastri.

"Foi uma corrida divertida. Tive dois carros laranja no retrovisor durante toda a corrida e fui obrigado a forçar constantemente, especialmente nas últimas vinte voltas. Estou muito orgulhoso da minha corrida e do meu fim de semana. Não cometi erros e maximizei o potencial do carro", explicou.

Autor de uma boa largada, o holandês não precisou se preocupar com Norris, exceto na troca dos pneus.

Na saída dos 'stands', o britânico tentou ultrapassar o líder pelo lado de fora quando não havia espaço físico para isso e foi obrigado a correr na grama, perdendo um tempo valioso que não conseguiu mais recuperar.

"A grama estava um pouco alta, então Lando [Norris] fez questão de cortá-la com perfeição", brincou Verstappen.

'Mad Max', que venceu pela quarta vez consecutiva em Suzuka, alcançou a 64ª vitória da carreira e a primeira da temporada.

- Mundial fica acirrado -

Na classificação geral do Mundial de Pilotos, Verstappen é agora o segundo colocado, um ponto atrás de Norris, e Piastri ocupa o terceiro lugar, a 13 pontos do companheiro de equipe.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) terminou em quarto lugar, à frente das duas Mercedes, do britânico George Russell e do italiano Andrea Kimi Antonelli, enquanto seu companheiro de equipe britânico, Lewis Hamilton, ficou na sétima posição.

Outro destaque da prova foi o estreante francês Isack Hadjar (Racing Bulls) que terminou em oitavo lugar e marcou os primeiros quatro pontos de sua carreira na F1 neste que foi seu terceiro Grande Prêmio.

Após a saída da pista durante a volta de apresentação na Austrália e o 11º lugar na China devido a uma má estratégia da sua equipe, o parisiense de 20 anos, sétimo no grid, foi finalmente recompensado.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), que havia largado em 17º no grid, encerrou a prova em 19º, logo atrás de outro francês, Esteban Ocon (Haas).

Para Norris, a chave da corrida estava na sessão de classificação, na qual Verstappen brilhou com uma excelente volta rápida que foi o recorde do circuito e a sua primeira pole do ano.

"Max fez uma boa corrida hoje, ele não cometeu nenhum erro", disse Norris, que largou em segundo lugar no grid.

O ídolo local, o japonês Yuki Tsunoda, só conseguiu terminar em 12º em sua primeira corrida pilotando um carro da Red Bull desde que substituiu Liam Lawson, que terminou em 17º pela Racing Bulls.

Os dois espanhóis não conseguiram pontuar; Fernando Alonso (Aston Martin) encerrou a prova em 11º e Carlos Sainz em 14º.

A próxima corria será no Bahrein, de 11 a 13 de abril.

--- Classificação final do GP do Japão de F1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) os 307,471 km em 1h 22:06.983

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 1.423

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 2.129

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 16.097

5. George Russell (GBR/Mercedes) a 17.362

6. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 18.671

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 29.182

8. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 37.134

9. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 40.367

10. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 54.529

11. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 57.333

12. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 58.401

13. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1:02.122

14. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1:14.129

15. Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault) a 1:21.314

16. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) a 1:21.957

17. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1:22.734

18. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1:23.438

19. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) a 1:23.897

20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

Melhor volta da corrida: Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:30.965 na 51ª volta (média: 215,727 km/h)

--- Mundial de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 62 pts

2. Max Verstappen (HOL) 61

3. Oscar Piastri (AUS) 49

4. George Russell (GBR) 45

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 30

6. Charles Leclerc (MON) 20

7. Alexander Albon (THA) 18

8. Lewis Hamilton (GBR) 15

9. Esteban Ocon (FRA) 10

10. Lance Stroll (CAN) 10

11. Nico Hülkenberg (ALE) 6

12. Oliver Bearman (GBR) 5

13. Isack Hadjar (FRA) 4

14. Yuki Tsunoda (JPN) 3

15. Carlos Sainz Jr (ESP) 1

16. Pierre Gasly (FRA) 0

17. Fernando Alonso (ESP) 0

18. Jack Doohan (AUS) 0

19. Liam Lawson (NZL) 0

20. Gabriel Bortoleto (BRA) 0

--- Mundial de construtores:

1. McLaren-Mercedes 111 pts

2. Mercedes 75

3. Red Bull 61

4. Ferrari 35

5. Williams-Mercedes 19

6. Haas-Ferrari 15

7. Aston Martin-Mercedes 10

8. Racing Bulls-Red Bull 7

9. Sauber-Ferrari 6

10. Alpine-Renault 0

