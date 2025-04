Petrópolis decreta situação de emergência por causa das fortes chuvas

A cidade de Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro, decretou situação de emergência na noite de hoje. O município registrou mais de 300mm de chuva nas últimas 24 horas.

O que aconteceu

Fortes chuvas atingem a cidade desde ontem. Em 24 horas, Petrópolis já registrou mais de 300mm de chuva na região do São Sebastião. Também choveu 296,81mm no Independência, 295,81mm no Alto da Serra e 248,2mm no Chácara da Flora, de acordo com os pluviômetros do Cemaden Nacional.

Petrópolis acionou sirene para risco de inundações e a subida para a serra foi fechada. A cidade já tem 98 pessoas desalojadas, sendo 30 adultos, 30 crianças e oito adolescentes.

O Corpo de Bombeiros afirmou que o risco de deslizamento no município é muito alto.

Foram mais de 90 chamados para as autoridades. Entre as ocorrências estão deslizamentos, quedas de árvores, rolamento de blocos, problemas em vias, queda de postes, alagamento e outros.

"O principal motivo é conseguir recursos, principalmente do governo federal, para restabelecimento da cidade, que fui muito afetada, em especial nas regiões do Alto da Serra e Independência, mais afetadas pelas chuvas que excede a capacidade de resposta do município, comprometendo sua infraestrutura de atendimento à emergência e de recuperação", ressaltou o prefeito Hingo Hammes.

Região da Costa Verde

Prefeitura de Angra dos Reis também decretou situação de emergência. Com o decreto, o município pode acessar recursos estaduais e federais, além de realizar compras emergenciais e adotar medidas imediatas de proteção à população, como evacuação de áreas de risco e uso de propriedades em situações emergenciais.

Angra é uma das regiões mais críticas. A prefeitura afirma que 346 pessoas estavam desalojadas até o fim da tarde de hoje e que o município continua com alto risco para deslizamentos.

Vistorias em bairros afetados. A Prefeitura de Angra dos Reis afirmou que duas equipes do setor de engenharia da Defesa Civil foram acionadas para realizar vistorias nos bairros que apresentaram solicitações, para fazer uma reavaliação de todo o cenário. Até o fim da manhã, 19 vistorias haviam sido realizadas.

Rio-Santos liberada após término da inspeção técnica, por volta das 18h30. De acordo com a CCR, concessionária da rodovia, após fim da inspeção no último trecho que ainda estava interditado, entre os km 473 e 455, e análise dos últimos boletins meteorológicos, a via foi totalmente liberada. Com isso, não há mais nenhuma interdição nos 270 km da rodovia.

As interdições foram feitas por risco de deslizamentos. Ainda segundo a concessionária, o bloqueio teve o objetivo preservar vidas e evitar que os motoristas ficassem expostos a riscos em áreas suscetíveis a deslizamentos.

A monitoração das condições climáticas continuará por parte da concessionária em função do volume muito alto de chuvas acumuladas mas últimas 48 horas. A CCR RioSP reforça que a prioridade é a segurança dos motoristas e continuará atualizando as informações conforme a situação evoluir. Nota da CCR

O que dizem Paes e Castro

Parte de estrutura de uma residência fica submersa com o aumento do nível do rio Piabanha no bairro Bonsucesso, no distrito de Itaipava, em Petrópolis (RJ) Imagem: Davi Corrêa/Agência Enquadrar/Folhapress

Cláudio Castro foi a Petrópolis ontem. No início a noite de sexta-feira, o governador foi até a cidade e alertou a jornalistas sobre a previsão de fortes chuvas na região serrana. Em Janeiro do ano passado, quando a chuva castigou a cidade, Castro estava de férias na Disney.

Todos de prontidão. O governador afirmou que, junto aos bombeiros e policiais militares e civis, a máquina do Estado estará de prontidão durante o final de semana, com o objetivo de antecipar ações e reduzir danos.

O que disse Eduardo Paes. O prefeito da capital divulgou em suas redes sociais um vídeo falando sobre a forte chuva que atingiu o município na madrugada, alertou que ainda há previsão de chuva e pediu, se possível, para a população não sair de casa.