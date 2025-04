Londres acusa Israel de impedir entrada de dois parlamentares britânicos

O secretário britânico de Relações Exteriores, David Lammy, denunciou neste sábado (5) que Israel deteve e impediu a entrada no país de dois legisladores, o que descreveu como "inaceitável" e muito preocupante.

Yuan Yang e Abtisam Mohamed, do Partido Trabalhista, que está no poder, viajaram para Israel, tiveram sua entrada impedida e foram deportados, informou a imprensa local.

"É inaceitável, contraproducente e muito preocupante que dois legisladores britânicos em uma delegação parlamentar a Israel tenham sido detidos e impedidos de entrar por autoridades israelenses", declarou Lammy em um comunicado.

"O foco do governo britânico continua a ser assegurar o retorno à trégua e as negociações para conter o derramamento de sangue, liberar os reféns e acabar com o conflito em Gaza", acrescentou o ministro.

Desde que retomou em março as operações militares após uma breve trégua em sua guerra com o Hamas, Israel tem procurado tomar territórios como parte de sua estratégia para forçar os combatentes palestinos a liberar os reféns em seu poder.

O Ministério da Saúde de Gaza, território governado pelo Hamas, disse que 1.249 pessoas morreram desde que Israel voltou com os intensos bombardeios, elevando o saldo total de mortos na guerra para 50.609.

Os ataques de 7 de outubro de 2023 do Hamas contra Israel, que desencadearam a guerra, provocaram 1.218 mortes, na sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em cifras oficiais israelenses.

