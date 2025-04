A frente fria já passou? Veja como fica o tempo nos próximos dias em SP

A previsão é que a frente fria comece a se afastar do Estado de São Paulo neste domingo, 6, segundo a Defesa Civil paulista. O dia será de sol entre poucas nuvens na maior parte do território. Na faixa leste de São Paulo, há previsão de chuvas isoladas e de curta duração. Ainda assim, a recomendação é que a população continue a ter cuidados nas áreas de risco, uma vez que o solo está encharcado com o acúmulo das chuvas deste fim de semana.

Segundo a Defesa Civil, neste domingo a frente fria deve se deslocar para a altura do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas São Paulo continuará sofrendo a influência da umidade do oceano. A previsão é que na segunda-feira a situação fique mais amena.

O avanço de uma massa de ar polar no Estado faz com que as temperaturas fiquem mais baixas. Na capital, o termômetro marca entre 15° e 22°.

A Defesa Civil recomenda que a população que vive em áreas de risco fique atenta a sinais de deslizamento de terra e saia imediatamente de casa se verificar os seguintes itens:

- rachaduras em paredes;

- dificuldade em abrir portas e janelas;

- muros cedendo;

- árvores e postes tortos.

Os telefones de emergência são o 199 para a Defesa Civil e o 193 para o Corpo de Bombeiros.

No litoral entre Ilhabela (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ) permanece o alerta de ressaca até a segunda-feira, 7. As ondas podem atingir até 2,5 metros. A Defesa Civil recomenda evitar a prática de esportes marítimos.

Os temporais que atingiram o Estado de São Paulo entre a noite de sexta, 4, e este sábado, 5, provocaram estragos em diferentes cidades do território paulista.

A Defesa Civil informou que o nível de chuvas na Serra do Mar chegou a 407mm nas últimas 24 horas. Em Ubatuba, com uma precipitação de 177mm, os temporais causaram transbordamento de rios, quedas de árvores e deixou famílias desabrigadas.