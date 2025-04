Colapso de estrutura em festival no México deixa dois mortos

Duas pessoas morreram no sábado (5) após uma estrutura decorativa colapsar em um festival na Cidade do México, informaram autoridades locais, que ordenaram a suspensão do evento.

A Proteção Civil informou que durante o festival Axe Ceremonia, uma estrutura decorativa desabou quando era transportada por um guindaste e deixou duas pessoas feridas, que posteriormente morreram em um hospital.

O festival atraiu milhares de pessoas no fim de semana no parque público Bicentenario, no distrito de Miguel Hidalgo, a oeste da capital mexicana.

A entidade disse que a Promotoria havia iniciado uma investigação para determinar a responsabilidade pelo incidente e acrescentou que os eventos "foram o resultado de uma supervisão deficiente das medidas preventivas por parte dos organizadores e das áreas operacionais da prefeitura de Miguel Hidalgo".

As autoridades do distrito ordenaram, por sua vez, a suspensão do festival "até que os fatos sejam esclarecidos".

Em um comunicado, acrescentaram que o acidente ocorreu porque os organizadores colocaram guindastes que não estavam contemplados no plano original apresentado às autoridades.

O evento ainda teve atividades no domingo, com a apresentação de vários artistas.

A conta do Instagram do festival informou que estava trabalhando para entrar em contato com as famílias de duas pessoas que ainda estavam "feridas".

