Anitta, Sabrina, Deborah: Sócios famosos trazem mais visibilidade a marcas

Pessoas famosas como Sabrina Sato, Deborah Secco, Anitta e Otaviano Costa não estão apenas sob o foco dos holofotes e das redes sociais. Eles também são sócios de empresas. No geral, atuam como embaixadores das marcas. Mas qual o retorno das empresas que têm celebridades como sócios?

Presença de Anitta aumenta faturamento

Aumento no faturamento. Desde que Anitta se tornou sócia em setembro de 2024, a rede Laser&Co viu seu faturamento mensal aumentar de 15% a 20%, em média, nas unidades da empresa. Além disso, houve um grande impulso na visibilidade e reconhecimento de marca, especialmente após shows e eventos patrocinados, segundo a empresa.

A Laser&Co é uma rede especializada em serviços estéticos a laser e ultrassom. Foi criada em 2022 pelo casal gaúcho Rafael Estevez e Cristina Bohrer. A rede tem 60 unidades em operação. Não abre faturamento.

Visibilidade para a marca e moda circular

Deborah Secco no Peça Rara Brechó Imagem: Divulgação

A atriz Deborah Secco se tornou sócia do Peça Rara Brechó em 2022. Ela contribui com visibilidade, fortalecimento, exposição e credibilidade da marca, abrindo portas por todo o país para franqueados e clientes, segundo Bruna Vasconi, sócia-fundadora da empresa.

Embaixadora da marca e estrela das campanhas. "Ela aumentou consideravelmente a visibilidade do Peça Rara Brechó no setor de moda circular. A atriz já era frequentadora de brechós, principalmente fora do país, e a sociedade veio para consolidar o que ela acredita: que desperdiçamos muito e podemos retribuir à sociedade e ao planeta com a ressignificação dos itens que não têm mais uso na nossa casa", afirma Bruna.

A marca foi fundada em 2007, em Brasília. A rede tem 130 lojas e faturou mais de R$ 220 milhões em 2024.

Casal ajuda a empresa crescer 15%

Otaviano Costa e Flávia Alessandra são sócios da Royal Face desde 2022 Imagem: Divulgação

Desde junho de 2022, Otaviano Costa e Flávia Alessandra são sócios da Royal Face. Segundo André Alves, CEO da Royal Face, o casal impulsionou significativamente a visibilidade da marca no mercado de estética. Dentro da empresa, participa ativamente do Conselho, nas estratégias, campanhas publicitárias, eventos promocionais e ações de relacionamento.

Ajuda no crescimento da empresa. "Associar a imagem de celebridades popularmente conhecidas contribuiu para consolidar a credibilidade da marca e atrair novos franqueados e clientes". diz Alves. Segundo ele, a presença dos artistas colaborou diretamente para um avanço de mais de 15% no crescimento da empresa.

A Royal Face foi criada em 2018, em Curitiba (PR). É uma rede de franquias especializada em tratamentos estéticos corporais e faciais, com 270 unidades. Em 2024, a rede faturou mais de R$ 300 milhões.

Otaviano Costa também é sócio da Vox2you desde janeiro deste ano. Além de embaixador da marca, ele atua como conselheiro consultivo de marketing e comunicação. A Vox2you, uma rede de escolas de comunicação e oratória, foi fundada em 2013, em Cravinhos (SP). Tem hoje mais de 200 franquias. Faturou R$ 150 milhões em 2024.

Sua expertise vale ouro. "Por se tratar de um comunicador muito querido, respeitado e famoso no Brasil, ganhamos imediata visibilidade pública de nossa marca e negócio. Sua expertise de tantos anos vale ouro em nossa inteligência e estratégia, para posicionamento de marca, campanhas, projetos, etc., de curto e longo prazo. Além disso, Otaviano aporta uma inteligência de relacionamento com grandes marcas e empresas do mercado, facilitando nossa abertura de portas e negócios B2B", afirma Luís Fernando Câmara, fundador e presidente da empresa.

Impacto no faturamento. No primeiro trimestre de 2025, após a entrada de Otaviano Costa, a empresa registrou crescimento de 40% no faturamento comparado ao mesmo período do ano passado. Também houve um aumento de 30% de seguidores orgânicos em três meses nas redes sociais da marca.

Escolher uma celebridade para ser teu sócio não é uma tarefa fácil e nem todos têm um perfil empreendedor/gestor como o Otaviano. Isto é fantástico e facilita ainda mais a troca e a potência do que estamos planejando.

Luís Fernando Câmara, presidente da Vox2you

Sabrina gera maior confiança do público

A Odonto Special abriu em 2019 já tendo Sabrina Sato como sócia Imagem: Divulgação

Apresentadora é sócia desde o início. A Odonto Special foi criada em 2019, em São Paulo, já tendo Sabrina Sato como sócia. A empresa é uma rede de clínicas odontológicas. Tem 32 franquias. Não abre faturamento.

Sócia e embaixadora da marca. Sabrina Sato participa de campanhas publicitárias e promove a visibilidade da rede. "Sua associação com a rede fortalece a imagem da empresa e gera maior confiança do público, devido à sua notoriedade nacional. Além disso, seu grande engajamento nas redes sociais e presença constante na mídia ampliam a divulgação da marca, atraindo novos clientes, franqueados e investidores, e fortalecendo a presença da empresa no setor", afirma Sidney Kalaes, sócio da Odonto Special.

Negócio bombou após festa da Zoe

Ela não é famosa, mas as portas se abriram após participar da festa de gente famosa. Foi após a festa de 1 ano da Zoe, filha da Sabrina Sato, em 2019, que a Magic Algodão ganhou visibilidade e começou a bombar no segmento de eventos. De lá para cá, a empresa fez algodão-doce personalizado em festas de filhos de outras celebridades, como Eliana, Virgínia Fonseca, Simone Mendes e Ivete Sangalo.

Oito horas fazendo algodão-doce. "A festa da Zoe foi a segunda festa que fiz. Tinha celebridades do país todo, mas eu não vi ninguém, pois fiquei o tempo todo [8 horas de festa] preparando algodão-doce personalizado para cerca de cem crianças. Foi um sucesso. Essa festa abriu muitas portas para o meu negócio", diz Luana Mendonça, fundadora da Magic Algodão, uma empresa que faz esculturas de algodão-doce em eventos de luxo. Como o tema da festa foi Ursinhos Carinhosos, os algodões-doces eram em formato de ursinhos.

Como ela conseguiu ser contratada para a festa da Zoe? Luana diz que, após aprender a fazer o algodão-doce personalizado e abrir a empresa, começou a fazer contato com as melhores e maiores empresas de assessorias de festas. Uma dessas empresas, que é referência no segmento, contratou os serviços da Magic Algodão.

Quando eu fui contratada, nem sabia que era festa da Zoe. Mas essa festa foi o assunto do momento, na época. Isso trouxe muita visibilidade para a minha marca.

Luana Mendonça, fundadora da Magic Algodão

Eventos corporativos e feiras. Além de festas infantis, a Magic Algodão também é contratada para eventos corporativos e feiras, para os quais faz os algodões-doces em formato do logo da empresa. Em 2024, a empresa fez 120 eventos por mês, em média, e faturou R$ 2,1 milhões. O lucro não foi revelado.

Famoso pode ser trunfo (e risco)

Trunfo e risco para a marca. Para Ana Couto, CEO da agência anacouto, ter um sócio famoso pode ser um grande trunfo para uma marca, mas também um risco. "Celebridades carregam narrativas, histórias, crenças e formas de viver que vão muito além da visibilidade. Quando a marca se associa a uma personalidade, ela está, na prática, endossando esse pacote completo. E é aí que mora tanto a oportunidade quanto o desafio", afirma ela, que é referência em branding e comunicação.

Se a escolha envolve propósito, essa união tem o poder de abrir novas conversas, alcançar comunidades específicas e fortalecer a conexão com a sociedade. Mas se for só uma jogada de marketing, sem afinidade real, a estratégia pode soar forçada. Ou pior, virar crise.

Ana Couto

Gestão da identidade de uma marca. "O desafio está em transformar essa presença midiática em capital cultural: algo que agregue valor, aproxime a marca das pessoas e ajude a contar uma história relevante. O branding entra exatamente aí: como bússola e filtro. Ele garante que essa relação esteja alinhada com a essência da marca, dando consistência e verdade para mensagem que vai ser amplificada dos dois lados", diz ela.

Qualquer polêmica pode respingar na marca. Ana diz que, com a força das redes sociais e a velocidade das conversas, a exposição é constante, e a cobrança também. "O que antes era pensado com mais tempo e controle, agora precisa estar pronto para reagir em tempo real. O impacto de uma fala, de um posicionamento ou até de uma polêmica pode respingar diretamente na marca. Por isso, mais do que nunca, é preciso que essa associação seja genuína e construída com propósito", afirma.

Essas parcerias podem, sim, ir muito além da propaganda. Quando bem-feitas, viram plataformas de conteúdo, comportamento e consumo. Mas para isso dar certo, tem que ser real e fazer sentido para quem a marca é e para quem ela quer ser.

Ana Couto

