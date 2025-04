USP, UnB, Corpo de Bombeiros e outros órgãos: concursos têm 19,3 mil vagas

Concursos públicos oferecem 19.274 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 39,8 mil.

Concursos abertos

O maior processo seletivo tem 2.112 vagas. Elas são oferecidas pelo Segov-RJ (Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro).

O salário mais alto é de R$ 39,8 mil. O valor será pago para quem passar no concurso do Ministério Público Federal.

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos. E as oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Confira as oportunidades

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

MPF (Ministério Público Federal) - Vagas: 58 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 39.753,22 / Inscrições: até 22/4 / Mais informações aqui

TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) - Vagas: 50 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,55 / Inscrições: até 16/4 / Mais informações aqui

Sefaz-PI (Secretaria da Fazenda do Piauí) - Vagas: 80 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 10.042,57 até R$ 27.625,52 / Inscrições: até 22/4 / Mais informações aqui

PC-CE (Polícia Civil do Ceará) - Vagas: 300 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 22.165,53 / Inscrições: até 11/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.004,69 até R$ 21.886,25 / Inscrições: de 9/4 até 6/5 / Mais informações aqui

Brigada Militar-RS - Vagas: 120 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 21.513,44 / Inscrições: até 5/5 / Mais informações aqui

Brigada Militar-RS - Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 21.513,44 / Inscrições: até 7/5 / Mais informações aqui

Pré-Sal Petróleo/RJ - Vagas: 100 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.240 até R$ 19.610 / Inscrições: até 14/5 / Mais informações aqui

DPE-AM (Defensoria Pública do Estado do Amazonas) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 19.134,33 / Inscrições: até 24/4 / Mais informações aqui

Tribunal Marítimo/RJ - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 18.484,54 / Inscrições: de 14/4 até 13/5 / Mais informações aqui

TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) - Vagas: 63 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 17.743,05 / Inscrições: até 24/4 / Mais informações aqui

PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) - Vagas: 147 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.007,76 até R$ 17.034,85 / Inscrições: até 23/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Marliéria (MG) - Vagas: 70 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 15.860,75 / Inscrições: até 25/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tianguá (CE) - Vagas: 408 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 15.812,50 / Inscrições: até 13/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Divinésia (MG) - Vagas: 130 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 15.632,97 / Inscrições: até 16/4 / Mais informações aqui

USP (Universidade de São Paulo) - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.819,65 até R$ 15.498,97 / Inscrições: até 2/7 / Mais informações aqui

TRE-TO (Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 9.052,51 até R$ 14.852,66 / Inscrições: até 16/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santa Rita d' Oeste (SP) - Vagas: 48 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.512,74 até R$ 14.438,92 / Inscrições: até 14/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Alterosa (MG) - Vagas: 203 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 13.831,49 / Inscrições: até 27/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Serrania (MG) - Vagas: 47 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.352 até R$ 13.401,70 / Inscrições: de 19/5 até 23/6 / Mais informações aqui

Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí)/SP - Vagas: 10 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.802,13 até R$ 13.056 / Inscrições: até 9/4 / Mais informações aqui

CAU-MG (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais) - Vagas: 9 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.393,81 até R$ 12.903,39 / Inscrições: até 15/4 / Mais informações aqui

Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) - Vagas: 17 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.746,05 / Inscrições: até 10/4 / Mais informações aqui

Sead-SE (Secretaria da Administração de Sergipe) - Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.430,69 / Inscrições: até 10/4 / Mais informações aqui

SES-SE (Secretaria da Saúde de Sergipe) - Vagas: 878 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.615,96 até R$ 12.374,28 / Inscrições: até 9/4 / Mais informações aqui

ION (Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói)/RJ - Vagas: 58 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.300,40 até R$ 12.002 / Inscrições: até 12/5 / Mais informações aqui

Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal) - Vagas: 82 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.426,60 até R$ 11.961,34 / Inscrições: até 9/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Belo Horizonte (MG) - Vagas: 582 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.908,77 até R$ 11.747,78 / Inscrições: de 2/6 até 2/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itatiba (SP) - Vagas: 286 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 11.631,72 / Inscrições: até 29/4 / Mais informações aqui

PM-TO (Polícia Militar do Tocantins) - Vagas: 660 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.763,07 até R$ 10.842,13 / Inscrições: até 15/4 / Mais informações aqui

Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul) - Vagas (temporárias): 28 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 4.600 até R$ 10,8 mil / Inscrições: até 14/4 / Mais informações aqui

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) - Vagas: 9 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.875,18 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 9/4 / Mais informações aqui

UFABC (Universidade Federal do ABC)/SP - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.481,64 / Inscrições: até 30/5 / Mais informações aqui

Aeronáutica - Vagas: 50 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.500 até R$ 10 mil / Inscrições: de 7/4 até 28/4 / Mais informações aqui

MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) - Vagas: 47 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.843,65 até R$ 9.226,03 / Inscrições: até 7/4 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 174 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.070,60 / Inscrições: de 30/4 até 14/5 / Mais informações aqui

IGP-RS (Instituto Geral de Pesquisas do Rio Grande do Sul) - Vagas: 40 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 8.930,74 / Inscrições: até 28/4 / Mais informações aqui

Crea-SE (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Sergipe) - Vagas: 8 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.791,03 até R$ 8.775,90 / Inscrições: até 10/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Paulínia (SP) - Vagas (temporárias): 84 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 6.549,74 até R$ 8.612,66 / Inscrições: até 9/4 / Mais informações aqui

CRM-MS (Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul) - Vagas: 235 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.536,21 até R$ 8.538,29 / Inscrições: até 14/4 / Mais informações aqui

MP-PI (Ministério Público do Piauí) - Vagas: 30 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.407,39 até R$ 8.388,73 / Inscrições: de 14/4 até 23/5 / Mais informações aqui

Core-BA (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia) - Vagas: 350 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.166,71 até R$ 8.325,11 / Inscrições: até 7/4 / Mais informações aqui

Exército - Vagas: 231 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.490 até R$ 8.245 / Inscrições: até 20/6 / Mais informações aqui

Instituto de Brigada Ambiental Beira Rio, no Rio de Janeiro (RJ) - Vagas: 652 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.800 até R$ 8.155 / Inscrições: até 15/4 / Mais informações aqui

Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) - Vagas: 403 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.459,87 até R$ 8.140,88 / Inscrições: de 14/4 até 15/5 / Mais informações aqui

Exército - Vagas: 440 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.200 até R$ 7.500 / Inscrições: até 9/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Osasco (SP) - Vagas (temporárias): 131 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.589,80 até R$ 7.214,80 / Inscrições: de 10/4 até 22/5 / Mais informações aqui

Seduc-MT (Secretaria de Educação de Mato Grosso) - Vagas: 1.500 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.671,84 até R$ 7.005,09 / Inscrições: de 10/4 até 8/5 / Mais informações aqui

Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) - Vagas (temporárias): 54 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: R$ 7.000 / Inscrições: até 10/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Franca (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.927,62 até R$ 6.988,06 / Inscrições: até 29/4 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 32 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.387,75 / Inscrições: até 16/5 / Mais informações aqui

CRC-SC (Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina) - Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.600 até R$ 6.286,60 / Inscrições: de 7/4 até 2/5 / Mais informações aqui

IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul) - Vagas: 78 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 6.180,86 / Inscrições: até 10/4 / Mais informações aqui

PM-PR (Polícia Militar do Paraná) - Vagas: 2.000 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.101,87 / Inscrições: de 14/4 até 13/5 / Mais informações aqui

Corpo de Bombeiros do Paraná - Vagas: 600 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.101,87 / Inscrições: de 14/4 até 13/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Buri (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.371,74 até R$ 6.087,81 / Inscrições: até 9/4 / Mais informações aqui

Bombeiros-RS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) - Vagas: 400 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.944,85 / Inscrições: até 24/4 / Mais informações aqui

Brigada Militar-RS - Vagas: 1.200 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.944,85 / Inscrições: até 22/4 / Mais informações aqui

Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.746,56 / Inscrições: até 16/4 / Mais informações aqui

CRN-10 (Conselho Regional de Nutrição 10ª Região)/SC - Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.836,47 até R$ 5.705,49 / Inscrições: até 14/4 / Mais informações aqui

CRMV-ES (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo) - Vagas: 90 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.175,12 até R$ 5.241,33 / Inscrições: até 22/4 / Mais informações aqui

SCGás (Companhia de Gás de Santa Catarina) - Vagas: 1 / Escolaridade: técnico / Salário: R$ 5.168,61 / Inscrições: até 25/4 / Mais informações aqui

Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) - Vagas: 100 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.012,25 / Inscrições: até 22/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Serra Negra (SP) - Vagas: 109 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.505,20 até R$ 4.990,38 / Inscrições: até 7/4 / Mais informações aqui

UnB (Universidade de Brasília)/DF - Vagas: 667 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: de 11/4 até 30/4 / Mais informações aqui

Ufam (Universidade Federal do Amazonas) - Vagas: 74 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.437,59 até R$ 4.875,18 / Inscrições: de 12/5 até 13/6 / Mais informações aqui

CRMV-TO (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins) - Vagas: 120 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.304,96 até R$ 4.831,51 / Inscrições: até 7/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jundiaí (SP) - Vagas (temporárias): 5 / Escolaridade: técnico / Salário: R$ 4.782,02 / Inscrições: até 15/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santa Ernestina (SP) - Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.700 até R$ 4.681 / Inscrições: até 29/4 / Mais informações aqui

Câmara de Viçosa (MG) - Vagas: 13 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.082,25 até R$ 4.587,63 / Inscrições: de 12/6 até 14/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Borebi (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.556,11 / Inscrições: até 22/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Flores de Goiás (GO) - Vagas: 666 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.384 / Inscrições: de 24/4 até 21/5 / Mais informações aqui

Sesap-RN (Secretaria da Saúde Pública do Rio Grande do Norte) - Vagas: 565 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.647,77 até R$ 4.270,05 / Inscrições: até 10/4 / Mais informações aqui

Câmara de Mariana (MG) - Vagas: 15 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.287,32 até R$ 4.269,52 / Inscrições: de 7/4 até 8/5 / Mais informações aqui

Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira)/SP - Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.825,18 até R$ 4.133,39 / Inscrições: até 16/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tanguá (RJ) - Vagas: 67 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.230,30 até R$ 4.055,22 / Inscrições: até 13/4 / Mais informações aqui

Exército - Vagas: 1.125 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.500 até R$ 4.000 / Inscrições: até 18/5 / Mais informações aqui

CRMV-PE (Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco) - Vagas: 105 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.000 / Inscrições: até 5/5 / Mais informações aqui

MP-GO (Ministério Público de Goiás) - Vagas: 2 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 3.910,20 / Inscrições: até 11/4 / Mais informações aqui

SES-SP (Secretaria da Saúde de São Paulo) - Vagas: 8 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 1.640 até R$ 3.489,75 / Inscrições: até 6/4 / Mais informações aqui

Segov-RJ (Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro) - Vagas (voluntários): 2.112 / Escolaridade: médio e superior / Salário: R$ 3.036 / Inscrições: até 10/4 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 153 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 1.398,30 / Inscrições: até 29/4 / Mais informações aqui

