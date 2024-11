Lula mantém agenda e tenta mostrar normalidade às vésperas do G20

O presidente Lula (PT) manteve a agenda com embaixadores no Palácio do Planalto nesta quinta (14). Às vésperas do G20 no Rio de Janeiro, o governo tenta mostrar normalidade, após as explosões que deixaram uma pessoa morta.

O que aconteceu

Lula recebe cartas credenciais de oito embaixadores. Este é um evento protocolar para que o chefe de Estado reconheça o diplomata como representante oficial de um país. Ele ainda não comentou sobre as explosões de ontem.

O presidente chegou ao Planalto por volta das 9h20. Estes serão os únicos compromissos de Lula durante o dia, antes de ir para o Rio, no fim da tarde. Ele participa do G20 Social e depois recebe líderes mundiais no G20, no início da semana que vem.

No Planalto, o governo indica tranquilidade. A entrada dos embaixadores, geralmente realizada pela rampa do palácio, está sendo feita pela entrada leste, segundo o GSI (Gabinete Institucional de Segurança), por motivos de clima —o tempo está fechado em Brasília.

O Exército segue reforçando a segurança dos palácios presidenciais. A Esplanada dos Ministérios, que dá acesso aos três Poderes, e a praça seguem interditadas.

Segurança reforçada

As Forças Armadas foram acionadas pelo GSI (Gabinete de Segurança Institucional) após as explosões. Lula já tinha deixado o Planalto na ocasião. Segundo o GSI, houve reforço nos palácios do Planalto, do Alvorada e do Jaburu.

De acordo com a Polícia Militar, a varredura antibombas foi concluída nesta manhã. O corpo de Francisco Wanderley Luiz, morto na noite de ontem, só foi retirado por volta das 9h, após o fim da ação.

Explosivos seguem sendo detonados na Esplanada. O último deles foi ouvido pouco depois das 9h40, na altura dos anexos do Congresso, onde o carro foi encontrado.